Tévez se despidió de los hinchas de Boca

Varios días después de que se concretara su salida de Boca rumbo al Shanghái Shenhua, contrato mediante de casi 40 millones de dólares por temporada, Carlos Tévez rompió el silencio a través de un video que subió a las redes sociales para explicar los motivos que lo llevaron a alejarse del club en el que comenzó su carrera profesional.

“Quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño y amor que me brindó, y que sé que siempre me va a brindar. No fue fácil tomar la decisión que he tomado, como tampoco comunicarla, es decir, no ser más jugador del club que amo”, fueron las primeras palabras del Apache.

Tévez se sumará en los próximos días a la pretemporada de su flamante equipo, en Japón, antes del decisivo choque por el repechaje de la Champions de Asia, donde el equipo del uruguayo Poyet buscará clasificar a la zona de grupos del principal torneo del continente.

“Uno tiene que tomar decisiones porque sabe lo que es estar en el día a día del club que ama y conoce las presiones que tiene dentro del club, más con todo el cariño y apoyo que siempre me tiene la gente, dirigentes, compañeros y cuerpo técnico”, indicó.

En tanto, dejó deslizar que la decisión de su salida tuvo que ver con la imposibilidad de rendir a su máximo nivel. “Creo que uno debe estar al cien por ciento, no al noventa y nueve, porque en ese caso le hace mal al club. Eso fue lo que pasó por mi cabeza”, cerró.

#TEVEZ se despidió de los hinchas de @BocaJrsOficial : "es difícil decir que ya no soy jugador del club que amo" pic.twitter.com/Hc7izfGqCA — Diario HOY (@diariohoynet) 13 de enero de 2017