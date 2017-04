Verón gana terreno en la AFA y dejará de jugar en el Pincha

Toma forma la intención de que se haga cargo de la coordinación de las selecciones nacionales. Para eso, deberá dejar su rol como futbolista con la camiseta de Estudiantes en la Copa

Juan Sebastián Verón quedó muy cerca de poder desembarcar como figura de peso en la nueva estructura de las selecciones nacionales, según revelaron ayer fuentes del Comité Ejecutivo de la AFA.

La Brujita, cuyo nombre empezó a circular con fuerza para ocupar el cargo que dejó bacante la semana pasada Marcelo Tinelli, es el principal apuntado por Claudio “Chiqui” Tapia para supervisar y organizar todo el trabajo entorno a la futura Selección nacional, cuyo nuevo entrenador podría definirse en mayo.

Ayer, el actual presidente de Estudiantes confesó que está muy entusiasmado con la oportunidad, aunque lo obligaría a dejar de jugar con la camiseta del Pincha en la Copa Libertadores de América, certamen para el cual fue fichado y en el que arrancó a jugar el pasado 11 de abril en el partido con Barcelona.

“Mi prioridad es el armado de este proyecto. Seguramente, la idea es jugar este partido y el que viene y después dejar”, contó Verón en declaraciones a un medio capitalino.

Cabe señalar que Estudiantes deberá presentarse el próximo 2 de mayo en Medellín frente a Atlético Nacional y luego deberá viajar a Guayaquil para el choque ante Barcelona de Ecuador.

Luego, la agenda del Pincha indica que terminará la fase de grupos en la Copa Libertadores con Botafogo en la Argentina, en un escenario que aún no está definido.

Cabe señalar que Verón fue inscripto por el club para disputar la presente edición del certamen continental y llegó a jugar dos partidos. En sus anteriores pasos, la Brujita estuvo vinculado desde 1994 a 1995, de 2006 a 2012, de 2013 a 2014 y ahora en 2017.

Con relación a su posible desembarco en la AFA, la Brujita señaló que, bajo su punto de vista, “el cambio (en AFA) llegó hace rato, todavía no se pudo encarar ni definir el camino a tomar, tanto en las formativas com en la mayor”.

Como este medio anticipó, el presidente y jugador del León tendrá un rol protagónico en el ámbito de las selecciones.

Para suplir a Tinelli ya se habían barajado nombres. Los mismos eran el de Hermes Desio, hoy coordinador de las divisiones formativas del Pincha, quien ocuparía ese mismo puesto en AFA, y Gabriel Milito, exentrenador de Estudiantes y hombre cercano a la Brujita, a quien pensó como futuro DT del seleccionado Sub 20. Incluso se deslizó la chance de que también se sume Diego, el hermano del exdefensor de Independiente.

Sobre el extécnico albirrojo, Verón aclaró: “No hablamos de nombres respecto a quién debe ser el técnico de la Sub 20”. Sin embargo, luego mencionó que “el nombre de Milito es una idea compartida por todos los dirigentes”. Por su parte, adelantó el posible rol de Desio: “Podría ser el coordinador”.

Un encuentro por el futuro de los juveniles

El titular del Comité Ejecutivo de AFA y el presidente del Pincha mantuvieron diferentes contactos en las últimas horas para planificar el futuro de los juveniles.

Del encuentro se filtraron algunos nombres para empezar a realizar una reestructuración del seleccionado Sub 20, pero recién se empezarán a intensificar los cambios luego del Mundial de Corea.

¿Milito, a la Sub 20?

Gabriel, exentrenador de Estudiantes e Independiente, rechazó ofrecimientos de Tigre y Quilmes, a la espera de un proyecto más concreto. Ese podría ser el que le propondrían desde AFA: hacerse cargo de la Sub 20 que hoy dirige Claudio Úbeda.

Diego Milito, supervisor

Luego de su retiro en mayo del año pasado, no tiene en sus planes ser entrenador. Desde la casa madre del fútbol argentino le ofrecerían ser un supervisor del proyecto de Juveniles, que integraría la Sub 20, Sub 17 y Sub 15.