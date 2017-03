Coche bomba en Irak: 23 muertos y 45 heridos

Al menos 23 personas murieron y 45 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en un popular mercado de un barrio de mayoría chiita de Bagdad, informaron fuentes de seguridad iraquíes, en plena campaña de Irak contra el grupo islamista radical Estado Islámico (EI).

La explosión se produjo en el barrio de Al Amel, en el suroeste de Bagdad, escenario de frecuentes atentados suicidas y con coche bomba, y causó daños materiales en la zona, dijeron las fuentes, citadas por la agencia de noticias EFE.

Los chiitas suelen ser blanco de ataques por parte del sunnita EI, contra el cual las fuerzas iraquíes desarrollan una amplia campaña militar en la ciudad norteña de Mosul, su principal bastión en Irak, apoyadas por una coalición internacional liderada por Estados Unidos.

La agencia de noticias Amaq, vinculada a los yihadistas, informó de la explosión de un coche bomba "contra una agrupación de chiitas" en el barrio de Al Amel de Bagdad.

Amaq no ofreció más detalles, pero esto indica que el EI estuvo probablemente detrás de lo ocurrido.

El grupo yihadista, que en 2014 proclamó un "califato" en territorios que conquistó en Irak y la vecina Siria, lleva a cabo ataques tanto contra civiles como contra uniformados.

Horas después del ataque, en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro iraquí, Haidar Al Abadi, y dijo luego de la reunión que su país no debería haber retirado "nunca" a sus tropas de Irak.

"Quizá no debimos haber entrado, pero ciertamente, no debimos habernos ido. No deberíamos habernos ido nunca, jamás. Se creó un vacío y hemos hablado de lo que ocurrió", dijo Trump a periodistas tras reunirse a solas con Al Abadi para discutir el combate conjunto contra el EI.

El mandatario republicano fue así un paso más allá en su crítica de la retirada de las tropas estadounidenses en 2011, de la que hasta ahora había dicho que tuvo lugar demasiado pronto, que se gestionó mal y que debió ir acompañada de una aprehensión del petróleo iraquí.

Luego de la retirada estadounidense, el grupo EI aprovechó la desorganización en el Ejército iraquí y el profundo malestar de la minoría sunnita con el gobierno chiita de Bagdad para conquistar extensos territorios del país en zonas sunnitas, incluyendo la gran ciudad norteña de Mosul, a mediados de 2014.

Durante la campaña electoral, Trump acusó a su antecesor el ex presidente demócrata Barack Obama de ser el "fundador" del EI debido al vacío que dejó en Irak la retirada estadounidense, con lo que contradijo su propia opinión de 2011, cuando afirmó que Estados Unidos debía haber salido antes del país.

En agosto de 2014, Obama ordenó el inicio de bombardeos contra posiciones del EI en Irak, una campaña llevada a cabo por una coalición encabezada por Estados Unidos y que un mes más tarde extendió sus ataques aéreos a posiciones de los yihadistas en la vecina Siria.

Actualmente, Estados Unidos tiene desplegados unos 5.000 soldados en Irak para asistir y entrenar a las tropas kurdas e iraquíes, que han retomado parte del territorio que los yihadistas del EI había conseguido consolidar en 2014, entre ellos la mayor parte de Mosul, la segunda ciudad del país.

A finales de febrero, el Pentágono presentó a la Casa Blanca una lista de opciones para acelerar la lucha contra los yihadistas del EI en Irak y Siria, algo que podría incluir el levantamiento de los límites de tropas estadounidenses en esos dos países, situados ahora en los 5.000 y 500, respectivamente.

Hoy, el Ministerio de Desplazamientos y Migración iraquí informó que unas 180.000 personas han huido del oeste de Mosul desde que las fuerzas iraquíes apoyadas por Estados Unidos lanzaron su ofensiva para desplazar al EI de esa parte de la ciudad, el mes pasado. En enero recuperaron toda la mitad este de la urbe.

En total, 355.000 personas han sido desplazadas en cinco meses de campaña militar, pero alrededor de 81.000 de ellas regresaron a sus hogares en las áreas liberadas, de acuerdo con el Ministerio de Desplazamientos y Migración.