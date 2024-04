Tragedia en Estrasburgo: niña de 12 años muere de un infarto luego de que dos compañeras fueran apuñaladas cerca de la escuela

Una comunidad en estado de shock se encuentra en Souffelweyersheim, Francia, después de que una niña de 12 años perdiera la vida a causa de un infarto, desencadenado por un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre de 28 años en las cercanías de una escuela local.

Los hechos se desencadenaron cuando el agresor se aproximó a dos menores de 11 y seis años y las apuñaló. Aunque las dos niñas recibieron atención médica inmediata y solo sufrieron lesiones leves, la dirección de la institución decidió cerrar el plantel como medida de precaución para salvar a los estudiantes.

La situación tomó un giro trágico cuando, durante el confinamiento en el recinto escolar, una de las alumnas sufrió un episodio extremadamente estresante que le provocó una parada cardíaca. A pesar de los esfuerzos de primeros auxilios realizados en el lugar y su posterior traslado al Hospital Universitario de Estrasburgo, lamentablemente falleció el jueves por la tarde.

Por otro lado, las niñas agredidas fueron dadas de alta el mismo día, tras recibir atención en el centro médico, con heridas superficiales.

La Policía local logró detener al agresor, quien, según las primeras investigaciones, sufre de problemas psiquiátricos y no tenía antecedentes penales previos al incidente. La Fiscalía de Estrasburgo ha afirmado que, hasta el momento, no se han identificado motivos claros detrás del ataque y que no existen indicios de que lo vinculen con un acto terrorista.