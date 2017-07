Correa dejó Ecuador con críticas a Moreno, su sucesor

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se instalará en Bélgica por tiempo indefinido, dejó el país reviviendo las últimas discrepancias con su sucesor, Lenín Moreno, por los cambios de estilo que este está introduciendo a su “Revolución Ciudadana”.

“Yo estoy seguro que el 2 de abril derrotamos a la oposición, pero no estoy muy seguro si venció la Revolución Ciudadana”, dijo. Luego agregó: “Que no me digan que las claudicaciones y el entreguismo son cambio de estilo”, criticó.

Rafael Correa fue despedido por una multitud de seguidores, en una concentración convocada por el movimiento Alianza País. Posteriormente, instó a que “cuiden al país y la revolución”, porque no estaba “seguro del triunfo oficialista en las elecciones presidenciales ecuatorianas” tras diez años de mandato.