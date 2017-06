Crisis política en Brasil: detienen a un exasesor de Temer

La crisis política brasileña sumó un nuevo capítulo ayer con el arresto de uno de los hombres de mayor confianza del presidente Michel Temer, en vísperas del juicio en el tribunal electoral que podría anular su mandato. Se trata del exdiputado Rodrigo Rocha Loures, filmado con una valija repleta de dinero en el momento en el que estaba, supuestamente, aceptando un soborno. Fue detenido en Brasilia pocas horas después de perder su inmunidad parlamentaria.

El político, de 50 años, era uno de los más cercanos asesores de Temer. Los especialistas creen que con su detención, si llegase a un acuerdo de “delación premiada” con la Justicia, podría asestarle un definitivo golpe de gracia a un primer mandatario cada vez más debilitado.

De acuerdo con las delaciones premiadas realizadas por ejecutivos del frigorífico JBS, Rocha Loures habría sido designado directamente por Temer para recibir sobornos de la empresa a cambio de favores y fue filmado en marzo cargando una valija con unos 150.000 dólares.

“Dudo que (Rocha Loures) haga una delación. Dudo que me denuncie. Primero, porque no sería verdad. Segundo, porque conociéndolo, me parece difícil que haga eso”, dijo Temer.

Temer se encuentra en su peor momento político tras la divulgación, el 17 de mayo, de una grabación en la que parece aprobar el pago de sobornos, durante una conversación con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS.

El caso valió la apertura de una investigación contra Temer y Rocha Loures en la corte suprema por corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y organización criminal.

El episodio se produjo apenas unos días antes de la apertura, el próximo martes 6, de un juicio en la corte electoral por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña de 2014, que podría costarle el cargo a Temer.