Donald Trump echó al jefe del FBI

El despido de James Comey tuvo lugar después de la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton y la relación de EE. UU. con Rusia

El presidente norteamericano, Donald Trump, tomó la decisión de despedir al director del FBI, James Comey. El extitular de la mencionada área estaba al frente de una pesquisa sobre los contactos entre el comité de campaña del jefe de Estado y Rusia, y antes de las elecciones también había quedado en el centro de la polémica por la reapertura de la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton.

“El presidente actuó basado en la clara recomendación del fiscal general y del fiscal general adjunto”, informó el portavoz, Sean Spicer, en una nota oficial.

En el comunicado publicado por la Casa Blanca, Trump indicó que la medida adoptada “marcará un nuevo comienzo” para el FBI. Asimismo, señaló que la búsqueda de su sucesor comenzará de inmediato.

Por su parte, el jefe de Estado le envió una misiva al propio Comey comunicándole la decisión. “He recibido la carta del fiscal general y del fiscal general adjunto de Estados Unidos recomendando su despido como director del Buró Federal de Investigaciones. He aceptado su recomendación, por lo que está removido de su cargo con efecto inmediato”.

“Aunque aprecio enormemente que usted me brindara en tres ocasiones distintas la información de que no estoy bajo investigación, aún así acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia. Usted no es capaz de liderar eficazmente el Buró”, agregó Trump.