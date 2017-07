Andrea Rincón: “Se abusan de mi amor”

Tras blanquear su relación con el Mono, cantante de Kapanga, en la última ceremonia de los premios Martín Fierro, la actriz reveló que nuevamente está sola.

SI bien no salieron a la luz los motivos por los cuales ya no están juntos, Andrea afirmó: “El amor no es lo mío. Yo me enamoro, estoy enamorada de la vida, me encanta estar enamorada, pero no tengo suerte. Me entrego tanto que me hacen m..., siempre. Se abusan de mi amor. Ahora estoy sola y no quiero hablar del amor”.