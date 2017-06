Ariana Grande vuelve a cantar en Manchester en homenaje a las víctimas del atentado













La cantante Ariana Grande junto a reconocidos artistas internacionales brindan un gran concierto a beneficio de las víctimas del atentado terrorista, a casi dos semanas del horror y a pesar del doble ataque de anoche en Londres. Con un fuerte operativo de seguridad.

El recital se lleva a cabo en el estadio de criquet de Old Trafford con una gran lista de estrellas pop, como Justin Bieber, The Black Eyed Peas, Little Mix, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, y Niall Horan, de One Direction, entre otros.