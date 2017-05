Beatriz Salomón: “Mi libido entera está puesta en el trabajo”

En diálogo con este medio, la actriz hace un repaso sobre su trayectoria y su presente laboral junto al éxito Extinguidas. Además, admite que no necesita enamorarse

Beatriz Salomón transita su mejor momento. Este 2017 la encuentra nuevamente arriba de las tablas y además, este es el año que le permitió obtener justicia luego de ganar un juicio millonario a la productora Cuatro Cabezas, el canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin por 30 millones de pesos tras el escándalo ocurrido en 2004, cuando el ciclo Punto Doc mostró una cámara oculta en la que se veía a su hoy exmarido, el cirujano Alberto Ferriols, con una travesti en su consultorio, hecho del que ella tomó conocimiento en vivo en el programa Intrusos en la noche.

Actualmente, la mítica “chica Olmedo”, que se abrió paso en los medios gracias a su gran carisma, encabeza desde hace tres años Extinguidas, la puesta teatral de José María Muscari que reunió a nueve íconos de las décadas de los 80 y 90 y les dio la posibilidad de realizar un exitoso regreso arriba de los escenarios cumpliendo su legendario rol. En una charla con diario Hoy, Salomón habla de su presente artístico y reflexiona sobre su vida sentimental.

—¿Cómo está tu vida después de la tormenta judicial y mediática que transitaste?, ¿sentiste que la gente te apoyó o sucedió lo contrario?

—La tormenta judicial aún no terminó. En mi caso, gané la demanda en una primera instancia, la otra parte apeló la resolución del juez por lo que aún falta esperar. En cuanto a la calidez y al cariño de la gente, sé que me apoyaron muchísimo. Además viví y sentí muchísimo afecto de todo el mundo.

—En cuanto a lo laboral, ¿cómo será este año?

—En la actualidad me encuentro muy feliz, este es un presente lleno de plenitud. Me gusta todo lo referido al espectáculo pero lo que más me llama la atención, lo que me fascina, es el teatro. Por suerte y gracias a José María Muscari, tenemos mucho tiempo más con Extinguidas. Desde hace tres años que somos todo un éxito, realizamos temporada y viajamos por todo el país con las giras nacionales. Estoy más que agradecida y feliz.

—¿Cuál es tu mirada sobre la televisión actual?

—Creo que la pantalla chica necesita contenidos o programas que sean cómicos y estén destinados a toda la familia.

—¿Tenés ganas de enamorarte?, ¿cuál es tu cita ideal?

—Estoy muy bien así. Mi libido entera está puesta en el trabajo y en la vida que transito junto a Bettina y Noelia, mis dos hijas. Si estuviera enamorada, mi cita ideal sería que me pasen a buscar por mi casa, me lleven a cenar a un lindo restaurante, que la velada esté acompañada por un rico champagne y se escuche de fondo música romántica.

—¿Estás pendiente de tu imagen?, ¿qué cuidados físicos realizás?

—En cuanto a lo físico y lo estético trato de cuidarme especialmente en las comidas. Después me acuesto a dormir con el maquillaje puesto, sí, con una buena crema humectante. En la actualidad comencé a ir al gimnasio y a realizar algunas rutinas de ejercicio físico.

—¿Qué consejo les darías a las mujeres?

—Les diría a todas que traten de ser lo más auténticas y felices que puedan.