Charly García estrenó Random

El artista más importante del rock argentino lanzó un disco brillante con diez canciones aclamadas por la crítica

El genio musical ha vuelto. A partir de hoy, en todas las disquerías del país y en las páginas de streaming está disponible Random, el disco que marca el regreso de Charly García luego de 2010, año en el que editó Kill Gil, su duodécimo álbum de estudio solista. La crítica fue unánime y aclamó el trabajo del ídolo. Charly fue acompañado en el estudio por Fernando Samalea en batería y percusión, Rosario Ortega en voces, Kiuge Hayashida Soiza en guitarra eléctrica, y Antonio Silva en batería. Los músicos otorgan una base perfecta para las diez canciones que componen este nuevo lanzamiento.

Los temas, uno por uno

El disco arranca con La máquina de ser feliz, que funcionó como el primer corte de difusión, con un estilo Pink Floyd. Luego, Ella es tan Kubrick, con reminiscencias al cine del director. Primavera es el tercer track, en el que sobre una base country canta: “Ahora que estoy rehabilitado saldré de gira y, otra vez, me encerrarán cuando se acabe y roben lo que yo gané”. El cuarto tema es Rivalidad, en el que cuenta un problema con un vecino.

Otro, y La lluvia son temas bastante clásicos dentro del género rock, y luego llega Believe, un homenaje al rock de los años 60. En Amigos de Dios se burla de los predicadores brasileros de la medianoche en la TV. “El cojo avanza y el mudo tiene voz”, canta sobre un teclado

Hammond de fondo. Sigue con Spector, una bella balada dedicada al productor, y cierra con Mundo B, un lindo homenaje a George Martin y a sus amados Beatles con loops de She loves you y I want to hold your hand. El notable artista volvió con todo.