Dalma y Gianinna atendieron a La Princesita

Las Maradona salieron con los tapones de punta contra la artista tropical luego de que se difundiera un video que generó confusión

Un video en Instagram fue el desencadenante de una de las últimas peleas del año, entre Karina “La Princesita” y Gianinna Maradona. En el clip de la polémica aparece el pequeño Benjamín Agüero jugando al fútbol y, en un momento, se escucha que Sol, la nena que Karina tuvo con El Polaco, insulta al nieto de Diego Maradona. Inmediatamente, una usuaria de Twitter se lo hizo saber a Gianinna, su madre, que estalló en filosos comentarios.

“Explicame, te lo pido por favor, porque me estoy por subir al tren para ir a buscarlo”, le tuiteó Gianinna al usuario @fl_opy1992. Casi media hora después, Karina retrucó en Twitter. “Si tenés algo para decir de mi hija me llamás y me lo decís a mí”, escribió, y luego agregó: “¡Con mi hija no te metas!”.

Acto seguido, la heredera del Diez decidió salir al cruce de los comentarios de la cantante. “@Kari_Prince no dije nada de tu hija. Preguntá bien, primero. Después, si querés salir en algún portal de espectáculos, ya no es mi problema”, apuntó.

En ese momento, la autora del video que provocó el cruce, Mayra Agüero, debió salir a aclarar. “Hay que ser demasiado conventillero para crear una pelea que jamás existió”, dijo, restándole importancia al ida y vuelta entre Gianinna y Karina.

Por último, para completar Dalma Maradona decidió salir a bancar a su hermana: “Con vos, a la guerra”, le aclaró por Twitter, al tiempo que trató a Karina de “mosquita muerta y flor de zorrita (sic)”.