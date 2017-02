El otro lado de la cama y Mahatma: líderes de la temporada en las tablas

Los números volvieron a favorecer a estas dos puestas teatrales de verano que se desempeñan en Mar del Plata y Villa Carlos Paz, respectivamente

La temporada teatral 2017 sigue su curso acelerado y, con mucho verano aún por delante, los espectadores ya eligieron a sus favoritas. Según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) los números volvieron a favorecer a El otro lado de la cama y Mahatma, obras líderes en sus respectivas plazas teatrales.

En el caso de Mar del Plata, la puesta de Nicolás Vázquez sigue siendo una de las más elegidas. Luego de que se llevara el reconocimiento en los premios Estrella de Mar la semana pasada con cinco galardones, el público no deja de elegirlos y Vázquez se mostró conmovido. “Quiero agradecer a toda la gente que me acompaña, no solamente arriba del escenario sino también abajo. Son muchos. A veces uno no se da cuenta de lo que tiene, pero cuando pasa algo como lo que está pasando (la muerte súbita de su hermano), sobre todo a mis padres, que pasan el momento más duro, uno se da cuenta de que es mucha la gente”, dijo en su discurso.

El segundo puesto en La Feliz fue para la obra de Lizy Tagliani, Liberate. A esta le siguen Casa Valentina, con producción de Javier Faroni y Carlos Rottemberg, y en cuarto y quinto lugar, Fucking fucking yeah yeah y Bajo terapia, respectivamente.

Por su parte, en Carlos Paz se encuentra al frente la descomunal puesta de Flavio Mendoza, con doce funciones, seguida por Abracadabra y Sálvese quien pueda, con la misma cantidad de presentaciones. El cuarto lugar lo ocupa El quilombero (diez funciones), seguido en quinto lugar por Los Corruptelli (nueve funciones).