El secreto de Natalia Oreiro para interpretar a Gilda

A pocos días del estreno de Gilda, no me arrepiento de este amor, la cantante reveló el secreto sobre su peso para interpretar a la cantante tropical. “Ni su físico, ni su origen de clase media la ayudaban. Esa forma dulce de cantar era una novedad en el ambiente de la cumbia, donde ser mujer también era una desventaja”, aseguró Natalia en una entrevista a revista Caras.

Para sumirse en el rol de la artista tropical, Oreiro reveló: “Me reuní con sus mejores amigas. Ellas me aportaron su costado más familiero y me prestaron ropa que ella solía usar. Todo lo que pudieran darme de Gilda -de Miriam, mejor dicho- me servía como amuleto, sentía que ella estaba presente con su energía. También hablé con sus plomos, sonidistas, personal de seguridad y sus músicos”.

La caracterización no solo tuvo que ver con captar la personalidad de Gilda, sino que implicó un cambio físico: “Tuve que bajar siete kilos. Ella era muy flaquita, sobre todo de la parte de abajo”, recordó la actriz. “Yo empecé a ensayar y las polleras rojas me quedaban mal. Hice una dieta muy balanceada y tuve que afinar piernas y caderas, con ejercicios en un elíptico y gimnasia localizada”, confesó Oreiro. “También aprendí a bailar como ella. Luego, todo fue un trabajo grande de producción, de vestuario y de maquillaje”.