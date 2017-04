“En La Plata es fácil encontrarse”

Laureana “Buki” Cardelino, una de las artistas más prolíficas de la movida under de la ciudad, cantante y guitarrista de Camión, visitó la redacción de diario Hoy

Laureana Cardelino, mejor conocida en el ambiente como “Buki”, forma parte de varios colectivos artísticos de la ciudad: es miembro de bandas como Camión y Bazaar, en las que comparte proyecto junto con su pareja Juan Pedro Luzuriaga. Además, conforma el grupo de poesía local Las Pibas, con el cual visitó Mendoza, Córdoba, Mar del Plata y Chile, para mostrar sus libros, fanzines y poemas. Es profesora de literatura y poseedora de una juventud física y espiritual que la hermana con sus alumnos. La artista habló sobre sus proyectos personales, en una visita a diario Hoy, previa al show de este sábado a las 21 en Diagonal 78 entre 8 y 61, que brindará junto con La Ira del Manso y Velocidad entre Vientos Feroces, .

—¿Cuándo empezaste a dedicarte a la música?

—Me acuerdo que estábamos con unas amigas, con las que estudiaba Letras, escuchando The Jesus and Mary Chain y dijimos “hagamos una banda”. Yo ya tocaba la guitarra, así que contesté que sí. Y ahí empezamos a tocar. Nos juntábamos todo el tiempo. Yo vivía en Buenos Aires y me venía todos los sábados a ensayar, hasta que definitivamente me volví a vivir de nuevo a la ciudad.

—¿Y con Camión, tu banda actual, cuándo comenzaste?

—Camión comenzó en 2009 como formación estable. Grabamos un EP, salimos a tocar y nunca más paramos. Mi hermano Mauro fue el primer guitarrista. Era muy lindo, porque nos entendíamos mucho, fue alucinante toda esa época. Juan Pedro (su pareja) era como un productor que nos ayudaba en los recitales en vivo. Después participó grabando sintetizadores y teclados en Ciudades invisibles, nuestro primer disco, y partir de ahí el sonido había empezado a cambiar y, como nos gustaba mucho, lo incorporamos a la banda. Fue un momento genial, porque estaban mi hermano y mi pareja. Ahora Mauro vive en Madrid, así que aprovecharemos visitarlos para tocar allá. Lo extrañamos un montón. Además invitaron a Bazaar desde Alemania, para hacer una instalación audiovisual, así que toda excusa servirá para viajar.

—¿Qué planes tienen para este año?

—Ahora estamos maquetando el álbum nuevo. Queremos hacer un videoclip, también. Antes de fin de año queremos tenerlo grabado para sacarlo nuevamente por Dice discos.

—¿Qué bandas te gustan de la ciudad? ¿Por qué pensás que hay tantas?

—Me gustan mucho Un planeta, Joyaz, Seba Rulli, Santi Casiasesino, Pérez, Él mató a un Policía Motorizado, todos amigos (risas). Ah, y Dynammo, que está buenísima, hace una onda new wave o post punk, que es lo que escucho todo el tiempo.

No sé que tiene La Plata, es una ciudad más chica comparada con Capital, pero a la vez hay un montón de bandas. Creo que es una mezcla de factores. Es bastante habitual que la gente se venga a vivir, se empiece a conocer y arme una banda. Hay como una hermandad, aunque no transitemos todos el mismo circuito o tengamos diferentes estilos. Ocurre que es fácil encontrarse en La Plata.

—¿Vas a editar un libro de poesía?

—El año pasado saqué uno que se llama Indicaciones para otra mudanza. Y este año voy a editar dos: uno con Pixel, que se publicará en mayo o junio, y se llamará Manija, y otro de poemas, que se titula Punta Lara, que sale antes de fin de mes por Mutanta. La tapa la hizo Santi Casiasesino y versa sobre mis frecuentes visitas a Punta Lara de chica.

—¿Qué te genera ser parte de un colectivo de poetisas como Las Pibas?

—Está buenísimo que seamos todas chicas, que cada una escriba de manera diferente con su propio proyecto y manera de encarar la escritura, porque siempre que hacemos recitales se ve que la diversidad entre nosotras es genial, ya que cada una tiene una voz auténtica y distinta. Actualmente, planeamos más viajes, editar fanzines, que son hermosos, y también vamos a sacar nuestro tercer libro, que creo que se va a llamar Cocktail.