Maury McIntyre y Cris Abrego adelantan todo sobre los Emmy

El próximo domingo se celebra la entrega de los Emmy, que podrá verse por TNT y MAX, y para saber más de qué veremos hablamos en exclusiva con el presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego y Maury McIntyre, presidente y director ejecutivo la Academia de Televisión.

—El premio empezó con televisión, pero me gustaría saber... con la cada vez mayor oferta en televisión y streaming, ¿cómo se configura la ceremonia cada año?

—Cris Abrego: Es importante para nosotros que la Academia, obviamente, se proponga recompensar la excelencia con los Emmy, pero también queremos tener una audiencia que mire y celebre con nosotros. Y sí, estamos en este punto de inflexión sobre tener la emisión en una cadena de televisión mientras nominamos programas que están en plataformas de streaming y la convergencia de los dos mundos. Creo que el año pasado la Academia, junto con Jesse Collins, hizo un trabajo fenomenal en términos de puente, ya sabes, celebrando la televisión históricamente, y luego con la gente nueva. Creo que estamos haciendo un poco esta vez de nuevo. Estamos muy entusiasmados con el anfitrión porque el hijo de su padre y por lo que es de dos generaciones de televisión. Creo que entre Dan y Eugene Levy verán mucho de eso, en su comedia, en términos de representar ese tipo de dos mundos.

—Maury McIntyre: Claramente estamos allí para celebrar a los nominados, y los nominados son los que los miembros de la Academia de Televisión han votado como excelentes ejemplos de programación del año anterior. Pero también estamos allí simplemente para celebrar la televisión. Creo que lo que queremos hacer cada vez que hacemos el show es honrar a las personas nominadas, pero luego reconocer que la audiencia en casa tiene muchos otros intereses también. Así que vamos a traer de vuelta, algunos elencos clásicos, un poco de nostalgia, pero queremos introducir algunos nuevos actores al mundo. Lo mismo va a a suceder, creo, este año. Estamos realmente tratando de ser solo una celebración de la temporada, si se quiere. No específicamente solo nominados, pero todo el mundo también. Y eso se ve a través de los presentadores. Otra cosa que tratamos de hacer es tratar de representar todos los aspectos de la televisión. Queremos tener una amplia sección transversal de los presentadores, tanto la diversidad de fondo, como también de donde realmente están trabajando. Algunos estarán trabajando en streamers, otros estarán trabajando en la radiodifusión. Así que queremos asegurarnos de que hay, de nuevo, solo una amplia representación para cualquier espectador que esté en casa.

—Además de los actores y actrices presentes en el show, me gustaría saber, ¿qué escenas tiene en cuenta a la hora de diseñar la ceremonia? ¿Musicales? ¿Sorpresas?

—MM: Todo eso lo tenemos en cuenta. Los Emmy no tienen tradicionalmente actuaciones musicales per se. Lo que hacemos... pensamos en los artistas actuales, que tenemos realmente, y creo que es también, solo para tu punto, como en términos de realmente el conductor para nosotros, fuera de las personas que están nominadas. Creo que los anfitriones son un gran motor para nosotros y estamos muy emocionados y afortunados de tener a Dan y Eugene como nuestros anfitriones para conectar esos dos mundos de audiencias mayores y jóvenes, en cierto modo. Creo que los anfitriones ayudan a impulsar muchos de los elementos que entran en el programa. Sabemos que Eugene y Dan están pensando en las mismas cosas, o que son algunas de las personas que conocen, o algunos de sus amigos que podrían venir y ayudar a proporcionar algunos momentos. Me parece que, en términos de actuaciones musicales, uno de los elementos clave para nosotros es el In Memoriam, y solemos probar un elemento musical. El pasado enero fue Charlie Puth, porque había hecho una versión de la canción principal de Friends, y encajaba muy bien con el hecho de que acabábamos de perder a Matthew Perry. Y creo que, de nuevo, verán cuando hagamos un anuncio que la actuación In Memoriam será alguien que realmente despierte mucho interés en el programa.