Carla Peterson: “Que la gente con lo difícil que está todo elija venir a ver una obra de teatro es un montón”

Carla Peterson volvió con Reverso ¿Qué es real y qué no?, al Paseo La Plaza los fines de semana acompañada por Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi, Emilia Claudeville y Juan Isola. Para saber más del regreso hablamos con ella en exclusiva.

—¿Imaginabas este fenómeno de Reverso? Vienen de llenar también en Uruguay…

—Cuando nos dijeron de ir a Uruguay dijimos sí, teníamos muchas ganas de ir, no sabíamos ni cómo era el teatro. Cuando llegamos mandaron una foto del escenario, de la enormidad del teatro y dije, ¿cómo vamos a meter tantas personas acá? Y nos sorprendió muchísimo ver eso, la respuesta. Fue aparte un fin de semana espantoso, con una tormenta horrible. Yo no salgo de mi casa y no sucedió eso.

—Pero ¿ustedes saben que están haciendo algo que es divertido, lindo, reflexivo?

—Sí, pero podría no gustar, qué sé yo. Podría haber sucedido que no, pero recibimos la verdad que mucho cariño en Uruguay. Pero bueno, nunca sabés, siempre hay algo que descubrir, te jugás siempre a algo. Y fue buenísimo, ojalá podamos seguir y además también era una prueba para ver si nosotros funcionábamos.

—Si se soportaban en la gira…

—Si llegaban ahí al mostrador con el DNI. Pero estuvo muy bien todo y ahora con ganas de ver qué pasa, porque nos fue muy bien, pero puede suceder y el contexto tampoco ayuda, a veces va cambiando y sabemos que también es difícil y que ya que la gente con lo difícil que está todo elija venir a ver una obra de teatro ya es un montón, que nos elija a nosotros, que también es una propuesta diferente, es muchísimo más que un montón. Así que nos pone contentos, es una responsabilidad que queremos seguir lográndola, cumpliendo con esas expectativas que tienen.

—¿Cómo haces para prepararte para la obra? ¿Estás a full con los textos, la repetición?

—Sí, ya la obra la tengo tan incorporada como casi te diría un mantra, lo que tengo que ver es cómo hago para que cobre vida eso, después me cuido mucho, la verdad, desde hacer ejercicio durante la semana y el trabajo del actor, la voz, cuidarme la voz, todas esas cosas, y me cuido, me cuido, no salgo, como poquito, me voy a dormir temprano, me gusta, me ordena.

—Hace unos días falleció Selva Alemán y vos le dedicaste unas palabras en redes ¿qué recuerdos tenés de ella, de tu trabajo en La Lola?

—Yo tengo recuerdos de verla, bueno el otro día cuando la vi en los Premios Sur, es alguien tan feliz, tan joven, que la noticia te golpea mucho más, porque yo me la encontré en el baño, justo en el baño, ella entraba y yo salía y le digo, hola Selva, ay Carla, cómo estás siempre tan linda, con su Arturo tan gracioso, y se detuvo y dijimos tenemos que hacer de madre e hija otra vez. También uno se va de este plano, y lo que pasa es que cuando ves a alguien que es tan vital, siempre, como Selva, joven, te sorprende, pero lo lindo también es ver cómo la gente buena y alegre, te deja algo, un recuerdo tan lindo, algo que sigue vivo en nuestros corazones, en cambio la gente que no es así, pasa de largo.