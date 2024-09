Laura Esquivel: “Necesitaba volver a empezar”

Laura Esquivel presenta este jueves en La Trastienda (CABA) su primer disco que lleva su nombre. Con ella hablamos para saber más de su presente y la reciente y exitosa gira que hizo por Italia.

—¿Por qué tardaste tanto tiempo en sacar tu primer material?

—Porque tenía mucho miedo y realmente me di cuenta de que quiero hacer esto. La salida del material, hace un año lo estoy produciendo, un año y medio, entonces era cuestión de tiempo. Pero en un momento pensé en dejar la música. Con la terapia me di cuenta de que tenía que estar tranquila conmigo, entonces me guardé, me oculté, me metí.

—Y en ese ocultarte, ¿qué hacías? Porque vos ya sabías en esa búsqueda que la música era lo tuyo, pero imagino que también desde cuando empezaste, la exposición tan brutal, ¿no? El no poder ni siquiera salir y caminar tranquila…

—Empecé muy chica, mi familia hizo mucho por mí y sentía que tal vez estaba menospreciando ese esfuerzo, pero entendí que tenía que empezar amarme para estar bien. Las cosas que me hicieron repensar y seguir adelante fue hacer terapia, tuve la posibilidad de hacerlo, pero si no se tiene la posibilidad económica, buscar alguien para poder hablar, que te escuchen. Porque a mí siempre me comió la cabeza ver qué podía aportar desde mi lado, porque de eso se trata la vida, ver qué le podés dejar al otro. Acompañar con letras, melodías, con diferentes canciones y objetivos, empezando de nuevo, dejando el pasado atrás, necesitaba volver a empezar. El deporte me ancla mucho, porque si bien me cuesta salir a hacerlo, llegó para quedarse en mi vida, aunque cueste. Hice muchos talleres, cosas para estar en el presente, como cerámica, diseño, por ejemplo.

—Hace unos meses hiciste un video que tuvo mucha repercusión, Cómo te explico, la música te sirvió para hacer catarsis, pero las redes también…

—Siempre tuve ganas de salir a exponer lo que me pasaba, pero tenía mucho en la cabeza la idea de “dar entidad”, pero ¿qué es “dar entidad”? Y esa mañana que hice ese video era temprano, había tomado un café y tuve la necesidad de expresar lo que me pasaba, así nació el Cómo te explico. Que no me alcanzaban ni las palabras ni una canción, y no había respuestas. Porque además de diferentes preguntas, sobre mi contextura, mi canto, mi baile, sentía que las respuestas nunca alcanzaban. Pero entendí que ese video me define mucho, me hizo sentir bien, con relación a esto que tiene que ver con ayudar a otro. Y tuvo repercusión y me escribieron muchos apoyándome. Ese video fue sincero, y si bien soy “calentona”, ese día estaba pacífica.

—¿Y ahora cómo recibís esas críticas?

—Estoy más tranquila, cambió desde que decidí hablar, hay un respeto hacia mi persona, y si bien los comentarios van a seguir estando, me siento más tranquila. Siento que hasta ese momento era una hoja en blanco y solo se conocía de mí a través de personajes o música. Entendí lo importante que es dar una opinión.