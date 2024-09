Valen Etchegoyen: “A mí el miedo me mueve mucho”

El próximo 20 de septiembre, Valen Etchegoyen estará presentando materiales en The Roxy (CABA). Con ella hablamos para saber detalles del show.

—¿Cómo estás viviendo la previa a la presentación?

—Sinceramente, muy manija, ya que por más de que hice un showcito el 23 de mayo en The Roxy Bar, ahora nos trata el The Roxy Live. Muy manija, viste, porque hace mucho que no toco en este formato con banda. Armamos la banda, somos todas mujeres, por suerte metemos bastantes ensayos, entonces estamos ya como latiendo dentro de todo esto. Hace mucho que no tocaba en este formato y supercontenta también. A la vez con un poco de miedo, por supuesto.

—Pero no hay que tener miedo, al contrario, si ahí me decís que están ensayando y preparándose, eso es lo importante también…

—Sí, ni hablar, pero bueno, yo tengo un tema ahí con el miedo. Para mí no es algo malo, todo lo contrario. El miedo me mueve mucho, me hace estar activa todo el tiempo y cuestionarme por qué tengo miedo. Como que para mí el miedo es amistoso, lo sé llevar bien, sé que se ha narrado, pero bueno, lo queremos al miedo, me hace actuar de manera positiva.