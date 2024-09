Benjamín Vicuña: “El thriller es maravilloso para maratonear”

La isla de las tentaciones en Prime Video; Felicidades en teatro El Nacional; el rodaje de la película Tres vidas con Celeste Cid; Un solo corazón junto a Julieta Díaz; el próximo estreno de Mensaje en una botella junto a Luisana Lopilato; una participación en El encargado de Disney+ y el lanzamiento de La voz ausente en la misma plataforma; y Envidiosa con Griselda Siciliani en Netflix marcan un gran presenta para Benjamín Vicuña, con quien hablamos en exclusiva.

—Sos un consumidor del thriller, que es el género de La voz ausente, donde volvés a encarnar a Pablo Rubiot, del que leíste también las novelas, ¿qué otro tipo de género te gusta ver como espectador?

—Efectivamente, la gracia de los thriller y el policial es que viaja mucho. A mí me ha tocado ver series o thriller, a veces daneses, franceses, ingleses, porque es el código que prevalece, más que la cosa local. Pero ahora último he estado consumiendo cosas de época. No sé, me pintó la época. Es bonito, romántico, qué sé yo. Pero si yo tuviera que elegir, así como de público, me parece que el thriller es maravilloso para maratonear. Como el caso de esta serie que se estrenó el 21 de agosto, que podés sentarte un fin de semana o dos días y ver los siete capítulos completos, porque finalmente es un solo gran viaje, es una sola gran película dividida en siete capítulos.

—Tuviste una participación en la nueva temporada de El encargado. Nosotros estamos acostumbrados siempre a verte reluciente y demás, pero tenés un problema de halitosis con tu personaje…

—Tengo un problema, tengo halitosis.

—¿Te divirtió, digo, que te llamen para hacer específicamente eso así?

—O sea, me divirtió ser parte de El encargado, que es una serie espectacular. Trabajar con Guillermo Francella, que es un crack, un ídolo, un genio de la interpretación. Y bueno, Mariano Cohn y Gastón Duprat, que son directores que la tienen clarísima, son muy talentosos. Y este personaje está bueno, tenés que verlo, está bueno. Me parecía un desafío ya contar algo que tiene que ver con lo sensorial, con algo que nosotros en el cine y en la televisión no podemos transmitir, que es el olfato y el olor, ¿viste? Pero bueno, está tocado de forma magistral, con humor. También yo creo que El encargado tiene elementos de thriller. Es bien oscura, el personaje suma y está buenísimo también que esté enganchado con La voz ausente, así que nos van a poder ver ahí bastante.

—¿Te han confundido alguna vez con otro actor?

—¿Sabés que no tanto? No sé, digo, por ahí hay compañeros que siempre dicen, me confunden con tal, hay como un número fijo.

—¿No te tocó?

—No, no me tocó tanto. Quizás por ahí un poco en una época, por esta cosa de los chilenos, con Gonzalo Valenzuela. Igual, chilenos, de los dos había una cosa, pero no por apariencia, por look. Ah, un poquito los Benja. Ahora acá en Argentina hay como tres Benja que yo sepa, debe haber 15. O bueno, hay varios. Pero está Amadeo, Rojas, Alonso. Y por ahí quizás con ellos.

—¿Con cuál querés que te confundan ahora? ¿Cuál de los Benja esos?

—Son todos buena onda. Amadeo me parece muy talentoso, lo vi, compartimos una película que se estrena pronto, Mensaje en la botella, con Lopilato, un crack. Rojas es un superactor de teatro. Me gusta mucho lo que hace con Nico Vázquez. Alonso es un muy buen pibe también. Nada, que me confundan con el que quiera.

—¿Con los tres?

—Con los tres

—¿Expectativas por el lanzamiento de la serie?

—Que la gente pueda disfrutar de una súper megaproducción argentina muy bien hecha, muy bien escrita, con grandes actores. Gime Accardi, todo un elenco inmenso, Susú Pecoraro, que es mi madre. Un elenco espectacular dirigido por Gustavo Hernández. Una gran producción que, la verdad, que hace vibrar al público. Y eso, que lo disfruten.