Javi López: “Es un disco muy sentido, con el que más me siento cómodo”

Con su formación Ludomatic, Javi López, integrante de Juana La Loca, presenta Miguel Ángel. Con él hablamos para conocer más detalles del lanzamiento y la próxima presentación en vivo el 9 de noviembre en Los Andes Mixar (CABA).

—¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música?

—Fue algo muy natural, no hubo una toma de decisión, siempre estuve rodeado de artistas, de chico dibujaba mucho y tenía abuelo y tíos músicos, estaba bastante familiarizado con los instrumentos. En el momento que me puse a tocar la guitarra y escuchar música, empecé a hacer las canciones. Fui casi didáctico, porque no hubo una intención. Y a los 18 años empecé a tener una banda, siempre la pasé bien haciendo esto, por eso no hubo un día que dije: a partir de hoy me dedico a.

—¿Nunca dudaste?

—No, porque siempre estuvo incorporado, muy arraigado, no fue una decisión. Todo el tiempo estoy pensando o tocando música, es algo que me apasiona.

—¿Qué van a encontrar en este disco tus seguidores?

—Es un disco muy sentido, con el que más me siento cómodo. Está dedicado a una persona que ya no está, que quise mucho, mi hermano, por eso se llama Miguel Ángel, que me parece superpoético el nombre. Y desde la estética de la tapa del disco hasta cada canción, está todo agarrado del sentimiento de ausencia, pero sin ser un disco triste.