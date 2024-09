Diego Yaker: “Me interesaba tocar ideas sobre cómo la dictadura cambió a la gente”

Una jirafa en el balcón, protagonizada por Andrea Frigerio, está dirigida por Diego Yaker, con quien hablamos en exclusiva.

—¿Cómo te sentís con el estreno?

—Muy feliz, porque es una manera de volver, de estar.

—¿Hace cuánto que no volvías al país?

—Hace dos años, cuando filmamos acá algunas escenas.

—¿Cómo surgió el proyecto?

—Antes de la pandemia, cuando tomo contacto con una historia parecida sobre las consecuencias de jóvenes que tomaron la decisión de cambiar el mundo y ejercer violencia. Me interesaba tocar ideas sobre cómo la dictadura cambió a la gente y cómo, bajo tortura, había gente que no hablaba, que en España me dijeron que es la primera vez que se trata en cine.

—Tenías la idea, pero te faltaban los rostros. ¿Por qué Andrea?

—Tenía que estar, creí que ella podía construir el personaje que ven en pantalla haciendo algo que los va a sorprender. Ella modificó su manera de caminar, su cara. Me acuerdo que en una de las primeras pruebas de vestuario sale y me dice: “yo a vos te podría matar”, y era por ahí. La definieron como una Clint Eastwood en mujer, yo siento que cuando la vean no lo van a poder creer.