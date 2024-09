Juana Viale: “Siempre se extraña el teatro”

Juana Viale se sube nuevamente a un escenario, en este caso al del Teatro Regio (CABA), de jueves a domingos, con Juana, de Chevi Muraday en donde se habla de Juana la Loca, Juana de Arco, la Papisa Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Azurduy y Juana Doña. Para conocer más de la propuesta y su regreso a los escenarios, hablamos con ella.

—¿Cuándo supiste o fuiste consciente de tu nombre? ¿cuándo vos dijiste, ah, Juana puede venir por esto?

—Lo que sí sé es que Juana no viene por ninguna de estas Juanas, en mi caso. El nombre es unnombre fuerte, que siempre a mí me resonó como algo muy fuerte, cuando era chica era muy fuerte, me sentía como que era un nombre muy fuerte para mí, hoy en día sí, soy Juana, pero ahora por ahí con todo esto de la obra, por estar tan inmersa en las Juanas, digo qué maravilla que este nombre lo hayan llevado estas mujeres, tan poderosas, valientes, disruptivas, apasionadas, transgresoras.

—¿Y con cuál te vas identificando, o con cada una te identificas?

—No, yo creo que con todas un poco. Me parece que hay un punto de unión en todas, que es el deseo de ser, la pulsión de ser, que va más allá de la época en que hayan vivido, en dónde hayan vivido, en la cultura que hayan tenido, me parece que eso es algo que está presente en todas.

—¿Extrañabas pisar un escenario?

—Sí, extrañaba. El año pasado hice teatro en España, pero sí, siempre se extraña el teatro.

—¿Cómo fue un poco el origen de este proyecto?

—Estando en España me junté con un amigo y me dijo vos deberías hacer esta obra, y quedó ahí, una obra que no estaba en cartel. Cuando llegué aquí a Argentina con José Luis Massa, que es el dueño de Club Media, que es mi amigo, nos juntamos a almorzar y me decía hagamos algo, y me dijeron de esta obra, pero yo no la leí, nos pusimos en contacto con Chevy, con Juan Carlos, empezamos a hablar, llegó el texto, lo leí, me encantó el texto, y ya empezamos.

—¿Hay algún desafío? Entiendo que hay danza y además texto...

—Es una obra muy física, hay danza, se baila con texto, es una obra muy conceptual, muy poética, con tiempos, tiene una música muy bella, tiene los colores, y es una obra muypreciosa, es un viaje, no es literal, no es absoluta, me parece que es una obra de esas obrasque vas a ver y te vas, después a comer, y empiezan a aparecer cosas. Es una obra que pasamucho por lo sensorial, entonces creo que es más allá de la literalidad del texto, es algo que teva a dejar otra cosa, es un viaje.

—¿Qué te pasa con subirte a un escenario como este, el del Regio?

—A mí me fascina, el teatro me fascina. Subirme a un escenario me fascina. Me parece que esun lugar que me gusta habitar, me gusta sentirlo, me gusta la presencia del público captandouna historia, la que cada uno quiere interpretar. Me parece que es un lugar en el que me sientoacobijada, en el teatro.

—¿Cómo sos como espectadora?

—Cuando viajo, obviamente ir a un museo, cien por ciento y después ir a un espectáculo, o sea,de música, de teatro, de danza, ir a comer. Pero me parece que el teatro es un lugar muymágico, es un paréntesis en el tiempo de la vida de la gente.