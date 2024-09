Paz Martínez: “Soy una especie en extinción”

Con su gira El último romántico, Paz Martínez llega hoy a la ciudad presentándose en el Teatro Coliseo Podestá. Con él hablamos para conocer detalles de su presentación.

—¿Por qué crees que sos el último romántico?

—Porque soy una especie en extinción. Por eso, directamente, formo parte de una especie en extinción. Yo soy el tipo que camino al lado de mi mujer y mi mujer va del lado de la pared. Vamos a un restaurante y me voy atrás de ella y le acomodo la silla. ¿Me explico? Me gusta regalar flores, por ejemplo, y me gusta que me las regalen a mí. O sea, ¿qué querés que te diga? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, pero de todas maneras creo que los seres humanos todos necesitamos estar enamorados. Todos, de experimentar el amor. Es distinto totalmente, es muy distinto lo que yo he vivido desde chico, de adolescente, a lo que es ahora. Mis nietos de 13 años son adolescentes. Como el chiste ese de la madre que le dice a la hija, hija, sentate que quiero hablar con vos de sexo. Y la hija le dice, sí mamá, ¿qué querés saber? Los tiempos cambiaron completamente, pero en todos los sentidos. Así que bueno, me considero el último romántico. Decime cuántos más hay.

—¿Qué vamos a ver hoy en el show?

—Voy a cantar las canciones clásicas, voy con la banda, y voy a cantar las canciones que debo cantar. Pero voy a cantar también un set con canciones que me han grabado otros grandes artistas. Eso es muy lindo, eso se pone muy lindo porque la gente mucho se sorprende.

Además me gusta que la cosa sea íntima. Yo prefiero siempre cantar en un teatro y no en unestadio. No me va eso, no me va, no me siento cómodo, necesito tener la conexión con lagente. Las conversaciones, los chistes que te hacen, sobre todo las mujeres. Las bromas y esas cosas, se mantiene todo. Se van a encontrar unas canciones, las clásicas cancionesmías, un set de canciones de otros artistas y con seguridad voy a cantar, alguna canción nueva voy a cantar. Cuando voy al piano, te cuento, que me voy a sentar, o colgar la guitarra, es unaimprovisación que hago, que con los músicos no improviso, con la banda porque no les gusta,no les gusta que nos sorprendan. Entonces cuando estoy solo, cuando estoy con la guitarra, cuando estoy con el piano, tengo todas las posibilidades del mundo de despachar a la carta, de pasar a cantar tal cosa y arranco y es distinto.