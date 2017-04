Fede Bal exigirá disculpas de Barbie y Nazarena Vélez

El actor dijo que irá hasta las últimas consecuencias contra las actrices, luego del sobreseimiento en la causa contra su ex. “Tengo toda la vida para demostrar que las cosas que dijeron de mí son mentiras”, expresó

Durante todo 2016 Fede Bal y Barbie Vélez estuvieron en el ojo mediático tras protagonizar uno de los escándalos judiciales más resonantes de los últimos tiempos: ella lo denunciaba por violento y él, por querer incendiar su departamento, junto con otras acusaciones. Ahora, tras el sobreseimiento en la causa contra su ex, el actor le exigió a Barbie disculpas públicas por lo que se dijo en los medios, y también quiere que su exsuegra, Nazarena Vélez, se retracte por las palabras que utilizó para denigrarlo.

“Tengo toda la vida para demostrar que las cosas que dijeron de mí son mentira. Quiero que se disculpen por lo que dijeron. Y pienso ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró el actor.

Luego, negó tener mala onda con el Pollo Álvarez tras la vinculación del conductor con Laurita Fernández, su actual pareja: “No tengo relación con él. No la tuve nunca. No sé por qué se habla de ellos”, disparó. “Yo creo en lo que me dice Laurita, que nunca tuvieron nada”, agregó.

Por último, sobre su noviazgo con la bailarina destacó que su madre, Carmen Barbieri, está feliz por la relación: “Mi mamá a Laurita la quiere y la admira. A ella le gusta que yo sea feliz”, contó.