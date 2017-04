Ian McKellen: “Soy el verdadero mago”

El actor británico Sir Ian McKellen explicó por qué no aceptó el papel de Albus Dumbledore en Harry Potter al fallecer Richard Harris. “Cuando me llamaron y me preguntaron si estaba interesado en aparecer en Harry Potter, no me dijeron de qué papel se trataba. Pensé que obviamente iba a ser Dumbledore y no podría haber aceptado el papel de un actor que conocí y no me aprobaba”, dijo McKellen, refiriéndose a las palabras de Harris, quien había dicho sobre él que era “técnicamente brillante, pero desapasionado”.

Finalmente, Michael Gambon se quedó con el papel y según Magneto de X-men “cuando veo pósters de Mike Gambon, el actor que interpreta gloriosamente a Dumbledore, a veces pienso que soy yo”. Y no solo eso, sino que en cada entrevista afirma: “Soy el verdadero mago”, por haber interpretado a Gandalf en El señor de los anillos.