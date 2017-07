Interna caliente en lo de Susana

En medio de los rumores que indican que Antonio Gasalla bajó a Fátima Flórez del segmento de la empleada púbica, la humorista rompió el silencio

El último programa de Susana Giménez dejó mucha tela para cortar. No solo por el polémico juego Su Gateo y el insulto que se escuchó en vivo en el ciclo de la diva, sino que además se pudo apreciar la interna existente entre los humoristas Antonio Gasalla y Fátima Flórez, la flamante incorporación del show.

Con varias versiones dando vueltas, la humorista rompió el silencio y en el ciclo radial de Moria Casán habló del mal momento que pasó en el programa del domingo y se refirió a los rumores que indican que Gasalla la desplazó del segmento de la empleada pública. “Me extrañó que me sacaran del sketch porque funcionó muy bien, y en la tele te sacan cuando algo no funciona”, dijo Fátima al respecto.

Luego aclaró: “A mí la producción me contrató para el sketch de Antonio, que es el de la empleada pública, que funciona bárbaro y yo funcioné muy bien, pero en el segundo programa fue Charlotte de invitada y lo lógico, lo que todo el mundo esperaba, era que yo entrara aunque sea 5 minutos, pero no pudo ser y me pusieron después en el escritorio con Susana”. Sin querer entrar en demasiadas polémicas, Fátima aseguró que “de cualquier manera estar con ella es un lujo”.

Por otro lado y en referencia al insulto que le propinó un “Susano”, la humorista indicó: “Me puse mal, porque pensé pucha, encima que estuve poquito tiempo, alguien me puteó y me puse mal”, indicó. “Si pide disculpas del caso, se sigue todo normal”, aclaró.

Por último, Flórez avisó: “Este domingo voy a estar en otro segmento del programa, pero no creo que en el sketch de la empleada pública”.