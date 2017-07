Kanye West rompió su contrato con la plataforma Tidal

La empresa de música en streaming es manejada por el también rapero Jay-z. El marido de Kim Kardashian inició una nueva guerra

En los años 90, las guerras entre raperos terminaban prácticamente a balazos. Y así se perdieron los talentos y las vidas de The Notorious B.I.G. y Tupac Shakur. Hoy en día, los conflictos existen y por suerte ya no corre sangre, pero la posible salida de Kanye West de la plataforma streaming de música Tidal traerá tela para cortar.

El viernes se estrenó el nuevo disco de Jay-Z , llamado 4:44, en el que el rapero y dueño de la empresa, que ofrece estrenos exclusivos durante un tiempo mayor a un mes hasta el lanzamiento en otras plataformas, arremete fuertemente en una letra contra el marido de Kim Kardashian. Al parecer, después de editar un gran disco juntos, llamado Watch the throne, y luego de compartir una gira, el hombre, que acaba de ser padre de gemelos junto a la cantante Beyoncé, no soporta a Kanye.

Esta situación tendría que ver con que con tras la salida de The life of Pablo, de West, uno de los mejores discos de 2016, hubo un millón y medio de nuevos usuarios en la página, ya que el disco solo se pudo escuchar allí durante el primer mes y medio desde que fue editado. Según fuentes cercanas al músico, él cree que no fue recompensado de ninguna forma por eso. Sin embargo, desde la empresa dicen que Kanye no cumplió con el contrato al no publicar en la plataforma los videoclips que se habían pactado.

Esa situación de tirantez propició que West quiera irse de Tidal, y su salida se estuvo negociando en las últimas semanas, luego de un comunicado a la empresa, enviado por su abogado hace aproximadamente un mes. Sin embargo, parece ser que las conversaciones no tuvieron ningún éxito y por eso el apoderado de Kanye anunció el fin del contrato unilateralmente. Esta pelea promete más capítulos.