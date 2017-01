La hija de Kurt Cobain, musa de Marc Jacobs

Frances Bean Cobain, fruto de la relación del fallecido cantante con Courtney Love, se lanzó al modelaje de la mano del diseñador

Conocí a Frances cuando tenía dos años en una cena con su mamá (Courtney) y Anna Sui en 1994 en el Bar Six de Nueva York. Siempre he querido trabajar con ella. Su belleza, autenticidad y fuerza son algo que siempre he admirado y respetado”, escribió Marc Jacobs en su cuenta de Instagram, donde se pueden ver las imágenes de su nueva musa inspiradora: Frances Bean Cobain.

La joven de 24 años, hija del fallecido cantante Kurt Cobain y Courtney Love, luce las nuevas creaciones de la colección primavera-verano del prestigioso diseñador y de esta manera se suma a la lista de “hijos de” que experimentan con el mundo del modelaje, como Paris Jackson, hija del Rey del Pop, o Willow Smith, heredera de Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Pero Frances no es una novata en el mundo del arte y el espectáculo, ya que se desempeña como artista visual y fue la productora ejecutiva del documental Kurt Cobain: montage of heck, que se estrenó en abril de 2016.

“Hay pocas cosas que son tan constantes como mi inspiración permanente en aquellos cuya honestidad, integridad, valor y curiosidad les permite explorar y aventurarse más allá de las fronteras preconcebidas”, agregó el diseñador sobre la participación de Frances. Por su parte, en una entrevista con Vogue, la joven aseguró que “no habría hecho esto con nadie más que no fuera Marc”.

Cabe destacar que su madre, Courtney Love, además de aparecer en campañas de Jacobs, fue una de las figuras que el diseñador utilizó para despedir el año 2016, con una foto en la que aparece maquillándose en un baño.