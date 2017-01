La polémica reacción del novio de Charlotte Caniggia

“Se habrá golpeado sola”, dijo el reggaetonero Loan ante las acusaciones de Alexander, el hermano de la joven mediática

La polémica nuevamente golpea a la puerta. Esta vez el que encendió la mecha fue Loan, un joven mediático en ascenso, pareja de Charlotte Caniggia, quien días atrás habría sugerido que la hija de Claudio Paul tendría un problema con el alcohol.

Inmediatamente, Alexander, el hermano de la voluptuosa heredera, salió a defenderla a través de las redes sociales y acusó a Loan de maltratarla físicamente. “Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos”, denunció el joven.

Con todas las miradas puestas sobre su persona, el novio de Charlotte improvisó una defensa que no fue demasiado fructífera. “¿Yo qué culpa tengo si tiene moretones? No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola y justo da que concuerda todo. Desde el día uno me quieren separar, siempre: el representante, este, el otro. Ya me harta eso”, declaró Loan en el programa Desayuno americano.

Luego, tras resaltar que Charlotte desmintió el mensaje de su hermano y que el noviazgo continúa firme, el mediático apuntó contra su cuñado. “No sé por qué Alex hizo eso. No lo entiendo. No tengo mala onda con él, solo que no me hablo. Estará celoso porque estoy con la hermana, y él no la ve”, apuntó el cantante.

Luego reiteró cómo fue el episodio de la fiesta, alrededor del cual nacieron las primeras versiones de violencia de género: “Ella (Charlotte) tomó de más y a mí me molestó. Yo no tomo nada, capaz soy exagerado. Le dije que no tomara más. Vino El Polaco a decirme que la dejara tomar y le dije che, Pola, no te metas. No la agarré de los brazos, jamás le haría eso a una mujer”, aseguró. En tanto, admitió: “Soy celoso pero no fue para tanto. Lo exageraron, lo extendieron y empezaron a inventar”, finalizó.