Los escandalosos audios de Maradona

Recientemente separado de Rocío Oliva e involucrado con una modelo correntina, Diego Maradona volvió a ser noticia por la filtración de unos escandalosos audios.

“Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá”, fueron las frases que el futbolista envió a través de mensajes de audio a Gisela Ramírez Méndez, la joven en cuestión.

Los mensajes fueron dados a conocer en diferentes programas de televisión y rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales. Pero cuando todos creían haber escuchado el material completo, el viernes aparecieron nuevos audios, del mismo tenor que los anteriores.

“Hola mi amor, yo lo que quiero es verte en bolas, tocarte, y que te toques. De esa manera yo te siento muy al lado mío, pelo con pelo. Pero quiero que te toques, amor”, susurró Diego en la única parte del mensaje que puede ser reproducida.