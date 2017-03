Maradona reafirma su amor por Rocío Oliva

El Diez explotó en ira cuando algunos medios comenzaron a arrojar rumores de una posible ruptura con Rocío Oliva.

“Maradona viaja a Dubai y Rocío no viaja con él. Al día de la fecha, Maradona viaja solo, no están teniendo contacto entre ellos, se comunican a través de un familiar de Rocío. Están separados”, dijeron en El diario de Mariana.

En ese momento, Diego decidió salir al aire y aseguró que su romance sigue intacto.

“Dijiste bolud.... ¿Escuchás que estamos juntos? Aparte de tener mala info, ¡sos muy bol...! ¡Quedaste como un idiota!”, arrojó Maradona iracundo. “No soporto que digan que porque saludo a una chica del Carnaval correntino estoy peleado con Rocío. Ella no vino a Corrientes porque no quiso. Y yo me fui con mis cinco hermanas, que no lo destacó nadie”, se descargó el exfutbolista.