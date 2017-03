Vicky Xipolitakis, a solas con diario Hoy

“Me voy a ocupar de alimentar a la gente”

Mientras termina de solucionar sus problemas con la Justicia, Vicky Xipolitakis tiene planes para abrir una fundación solidaria y varias propuestas televisivas

Este 2017 se plantea bastante movido para la modelo y mediática Victoria Xipolitakis. Mientras intenta dejar atrás el problema legal en el que se metió cuando piloteó un avión y le delega todo a su amigo, el abogado Fernando Burlando, se concentra solo en lo que le depara este año. “Ojalá se resuelva todo”, afirmó Vicky.

En los últimos tiempos, a través de las redes sociales, se pudo apreciar que estuvo en varios lugares históricos, como la cárcel de Alcatraz, y visitó México para presenciar el casamiento de una pareja amiga. Por supuesto, no perdió de vista su costado como modelo y aprovechó la oportunidad para compartir varias imágenes posando para sus seguidores de Instagram.

—Estás viajando bastante, ¿cómo serán tus próximos meses?

—Estoy muy feliz, disfrutando de todo lo que me está pasando, haciendo cosas en Estados Unidos y trabajando allá, donde tengo un mánager que se está ocupando de mis cosas, porque cuando vio lo que genero en la gente vaya donde vaya dijo “acá hay oro y me voy a encargar de explotarlo”. Así que cuando hablamos me gustó mucho lo que me propuso. Estoy teniendo muchas reuniones por mi empresa, porque estamos por inaugurar un local con mi marca propia y además voy a abrir una fundación.

—Tu costado solidario…

—No quiero dejar mi parte humana, que es la que más amo y me caracteriza tanto. La fundación va a ser para gente en situación de calle. Sé que falta la comida en muchos lados y yo me voy a ocupar de darles eso y felicidad, que es lo que mejor sé hacer.

—¿Hay algo que tengas definido?

—Se va a llamar Fundación Victoria Jesús, y va a tener una inauguración con una bendición. Está en camino, con reuniones con abogados y gente que tiene comedores, que entiende del tema, todo serio y prolijo. Ojalá que abra pronto, pero no tiene fecha aún.

—¿Cómo viene la agencia de modelos?

—Están con desfiles, mis ángeles. Trabajando son todas buenísimas, por eso las elegimos. Me uní a una agencia donde hay profesores, especialistas, y yo superviso todo. Es muy profesional.

La etapa actoral que se viene

Desde 2006, cuando saltó a la fama junto con su hermana en el programa televisivo Palermo Hollywood Hotel, Vicky alternó bastante entre la televisión y el teatro. En su currículum figuran participaciones en el Bailando del año 2014 y en obras como Brillantísima, junto a figuras de la talla de Carmen Barbieri y Moria Casán.

Sin embargo, esta temporada de verano no se subió a ningún escenario. “Estoy muy agradecida por todas las propuestas teatrales que me ofrecieron”, afirmó la blonda, que por las cuestiones más referidas a su vida empresarial decidió no aceptar, y además aclaró que está feliz con cómo está trabajando.

—¿Y televisión? ¿Te gustaría hacer ficción?

—A la tele estoy yendo poco, porque la verdad estoy sin tiempos, trabajando mucho, pero me encantaría hacer una novela. Tuve una reunión con Enrique Estevanez para trabajar en una, así que veremos qué pasa, porque solo se habló de la posibilidad, y me encantó la idea, pero fue una reunión en la que todavía no cerré nada.

—Con todo lo que hacés, ¿dónde entra la vida amorosa?

—Estoy soltera y muy enfocada en mi trabajo. El amor, como todo lo demás, llega solo.