Natacha Jaitt, con los tapones de punta

La conductora radial volvió a hacer referencia a la polémica que mantuvo con Diego Latorre y repartió escandalosos comentarios hacia él y su esposa Yanina

Hace unas semanas trascendió uno de los escándalos más sonados de la farándula vernácula cuando salieron a la luz polémicos mensajes entre el exfutbolista, Diego Latorre y Natacha Jaitt.

Entre los chats que trascendieron se develaron las preferencias sexuales de Latorre y un video en el que se lo veía ingresando al domicilio de la morocha. También estaba el tema de que Yanina Latorre, su esposa, debía hacerse cargo de las repercusiones desde su rol periodístico en Los ángeles de la mañana y en su papel como bailarina en ShowMatch. Sin embargo, la pareja pareció sortear los problemas y aprovechar a su favor el boom mediático.

Pero ayer, Jaitt volvió a hablar ante las cámaras y reveló jugosos detalles de la relación extramatrimonial que tuvo el exdeportista. “El tema arrancó al final de los Martín Fierro de radio del año pasado. Él le pidió mi celular a un intermediario. Arrancó con: tengo fantasías con vos, le clavé el visto”, comentó la morocha.

Luego, Natacha continuó: “Con Diego tuvimos el primer encuentro en un hotel. Después nos encontramos cuatro o cinco veces más hasta que vino lo del vibrador y ahí le dije: apa, perverso, pero cuando me dijo lo de la puntita, dije no, a mí me gustan los machos. El día que explotó todo, lo llamé y no me atendió y ahí dije: me c… un pelot... Es una persona a la que no le da la cabeza”.

Además, Jaitt se mostró molesta por la forma en la que Diego y Yanina expusieron la situación: “¡Una persona que expone todo no está sufriendo! ¡Yo sí sufro por la exposición de mis hijos! ¡Quien lleva a sus hijos a la tele y viola una cautelar no está sufriendo! ¡Terminemos con la farsa!”, pidió y dijo tener más material para develar.