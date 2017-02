NBA: el verdadero juego de las estrellas

Entre las figuras destacadas estarán presentes Caleb McLaughlin, de Stranger things, y Win Butler, el cantante de Arcade Fire

Por definición, cada partido de la NBA es un show en sí mismo que no solo ofrece la posibilidad de disfrutar del deporte, sino también de ver algún espectáculo en el entretiempo, a no ser que la franquicia que hace de local tenga otra sorpresa preparada. Claro que no es suficiente, y ese vicio llamado consumo, tan encarnado en la cultura norteamericana, tiene un evento especial: el All-Star Game (juego de las estrellas), donde una vez por año se enfrentan los referentes del básquet.

Sin embargo, en el año 2003 las autoridades de la NBA vieron que podían buscarle una vuelta más al partido anual, y así nació el All-Star Celebrity Game, evento en el que músicos, actores, jugadoras de la WNBA y atletas de otros deportes se enfrentan en un partido. La primera vez que las celebridades participaron de este evento, catorce años atrás, figuras como Justin Timberlake, Ice Cub y Jamie Foxx dijeron presente, y en las ediciones posteriores estuvieron los protagonistas de That ‘70s show, el boxeador Floyd Mayweather, Pitbull, Justin Bieber y varios más.

En el partido que se jugará mañana, entre los que vestirán las camisetas de las conferencias este y oeste de la NBA del jet set habrá actores como Anthony Mackie (Capitán América: civil war), Caleb McLaughlin (Stranger things) y, por tercer año consecutivo, Win Butler, la voz de Arcade Fire.