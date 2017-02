Oscar 2017: Cómo mirar las películas nominadas antes del domingo

La mayoría de los films nominados a "Mejor película" en esta edición de los Premios Oscar pueden verse desde algunas plataformas online.

Este domingo llegan los Oscar 2017 y, si querés ver aquellos films nominados a "Mejor película" antes de la ceremonia, esta opción es posible y, en su mayoría, se puede hacer desde la comodidad del sillón.

A diferencia de los años anteriores, muchas de las películas están disponibles a través de plataformas de streaming, lo que evita la necesidad de ir al cine.

"Manchester by the Sea" (que es la primera película distribuida por una plataforma en línea para obtener la aprobación de Best Picture): Disponible en Amazon, Google Play, iTunes y YouTube

"Hell or High Water": disponible en Amazon, Google Play, iTunes y YouTube

"Moonlight": disponible en Amazon, Google Play, iTunes y YouTube

"Hacksaw Ridge": disponible en Amazon, Google Play, iTunes y YouTube

"Arrival": disponible en Amazon, Google Play, iTunes y YouTube.

Sin embargo, hay algunas películas como "La La Land", "Hidden Figures", "Lion" o "Fences" que todavía no se ofrecen en las plataformas mencionadas, aunque ya están disponibles para una pre-orden.