“Priorizamos la capacidad de los espacios, lo que pasó en Cromañón nos marcó a todos”

Matías Feregotto, de The Pocas Nueces, se prepara para su primer show del año el 8 de abril. En diálogo con Hoy, analiza la situación actual de la cultura platense

The Pocas Nueces, la banda platense que se formó en febrero de 2008 a partir de un grupo de amigos, ya tiene la cabeza puesta en el show del 8 de abril que brindará en calle 67 esquina 117, con el que darán inauguración al año de recitales. Mientras tanto, Matías Feregotto, guitarrista de la banda, conversó con este medio sobre los orígenes de la formación y sus percepciones de la cultura local.

El músico comenzó su recorrido a los doce años, cuando empezó a practicar con un instrumento, y si bien en su familia nadie se dedicaba a esta rama del arte, tenía en claro que quería seguir ese camino. Por eso, se juntó con Mauro Silva, Gastón Rodríguez, Pablo Merino y Emiliano Berardi, y le dieron forma al proyecto que los apasiona desde hace casi diez años.

—¿Por qué identificaron a la formación musical con ese nombre?

—The Pocas Nueces quedó de las juntadas en un garaje. Había que salir a tocar, y como no se nos ocurría nada, surgió ese nombre y quedó. También se lo pusimos para hacer referencia a nuestras influencias musicales como lo fueron The Beatles y The Rolling Stones, entre otros.

—¿Siempre trabajan desde la autogestión?

—Sí, todo es independiente. Nuestro disco llamado Tolosa fue realizado de esa forma.

Nosotros estamos inmersos en todo, desde la organización de la fecha hasta el momento en que vamos a afinar y salimos a tocar. Alguna vez hablamos sobre trabajar junto con un sello discográfico pero nunca lo llevamos a cabo ni se concretó nada. Creo que si tenés una banda te podés manejar de forma independiente, a través de un buen trabajo y organización. De hecho, las grandes bandas emergentes son todas autogestivas.

—Después de lo sucedido en el recital del Indio, ¿qué criterios tienen en cuenta a la hora de elegir un lugar para tocar?

—A veces se busca culpar a los músicos, pero también sucede que ellos van solo a tocar y las fechas en los lugares son organizadas por los representantes. En nuestro caso, nosotros priorizamos respetar la capacidad de los espacios en donde tocamos. Creo que lo que pasó en República Cromañón nos marcó a todos los que teníamos una banda.

—¿Cómo ves la escena cultural de La Plata?

—En cuanto a la cultura, es decir los músicos y los artistas, considero que está muy bien. Desde los diferentes géneros, existen muchas promesas, porque hay un abanico con propuestas para todos los gustos. También veo a muchísima gente con ganas de crecer, que está apostando y trabajando siempre. Eso se palpa en la realidad. Cuando ves tantas bandas en escena y te cuesta conseguir una fecha en tu ciudad, por algo es.

—¿Qué relación construyeron con las bandas colegas?

—No te puedo decir que me llevo bien con todo el mundo, pero tampoco me llevo mal. No tengo relación con todas las bandas, porque somos millones. Durante el recorrido te vas conociendo, con algunos coincidís más y con otros menos. Hay bastante respeto y apoyo, que es lo primordial.

—¿Qué se traen entre manos para la presentación del próximo 8 de abril?

—Vamos a estar tocando Tolosa, nuestro último disco. Aquellos que nos siguen ya lo conocen y los demás lo van a conocer. También adelantaremos canciones del próximo trabajo que grabaremos a fines de este año. Los que se hagan presentes se encontrarán con un show de rock and roll, pero sobre todo con un buen espectáculo porque venimos trabajando muchísimo para eso.