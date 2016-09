Guía práctica de cuidados básicos para el cutis

*Especial para hoy

Estas líneas están dedicadas a quienes desean cuidar su piel y no saben cómo. También a quienes lo hacen y creen que no están logrando los resultados esperados. Es una recopilación de mi experiencia sobre las primeras consultas de mis pacientes y algunas sugerencias prácticas de la Academia Americana de Der­matología.

Actualmente, existe una amplia gama de productos para elegir. Muchos son realmente muy buenos, pero hay que saber cuáles son los adecuados. En el mercado encontramos una gran diversidad de precios y distintas promesas que generan expectativas, que muchas veces no llegan a ser alcanzadas. Esto puede ocurrir debido a que no elegimos el producto correcto o no lo aplicamos de la forma indicada. En algunos casos, pueden contener elementos publicitarios que nos confunden y generan que creamos que un rostro sometido a los efectos de la “toxina botulínica” y sustancias inyectables se encuentra así solamente gracias a una crema.

1- Como primera medida, sería bueno conocer qué tipo de piel tenemos: seca, grasa, mixta, sensible, con rosácea. Por ejemplo, no debemos elegir cremas nutritivas o antiage, pesadas, si tenemos piel grasa o mixta. Lo adecuado en ese caso sería un producto en gel o liviano, ya que no lograríamos más que un rostro más brilloso y con acné.

2 - Si nunca antes hemos utilizado un producto específico, podemos empezar solo con uno, pero de calidad. No es aconsejable comenzar con una rutina de tónicos, lociones, sueros, vitaminas, cremas. Aplicar varios productos a la vez, si no son correctos, pueden irritar la piel y darle un aspecto de envejecimiento.

3 - Debemos testear el producto en el brazo o dorso de la mano antes de aplicar en el rostro y ver si genera algún tipo de reacción.

4 - Es imprescindible suspender el producto si arde, pica o quema.

5 - Es fundamental cuidar el sector de los párpados, ya que es la zona más sensible del rostro. En ese lugar la piel es más fina y siempre debe humectarse antes que el resto si se utiliza una crema específica.

6 - Evitar colocar ácidos de día, salvo prescripción médica. Siempre es mejor colocarlos por la noche. El denominado “ácido hialurónico” no es un ácido abrasivo, sino un componente de la matriz extracelular que hidrata.

7 - Darle tiempo al producto a que haga efecto. De nada sirve colocarlo de forma intermitente o durante pocos días y suspender. Lo recomendado es esperar 6 semanas para que actúe.

8 - Utilizar un buen protector solar, no olvidar elegirlo según el tipo de piel. Se trata del principal producto antiage. Lo ideal es utilizarlo todo el año y recordar aplicarlo en pabellones auriculares y labios. Poca cantidad y bien distribuido.

