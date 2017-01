Puesta en marcha de la Provincia en varios municipios

Berisso puso en funcionamiento su servicio de SAME





Encabezado por el intendente Jorge Nedela, se llevó a cabo esta mañana el lazamiento del servicio de ambulancias de emergencias en Berisso. El mismo tuvo lugar en en el acceso al Dispensario Tetamanti, ubicado en calle 166 entre 5 y 6.

A partir del convenio rubricado entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Berisso, la comuna contará con tres ambulancias para el servicio de emergencias.

En el acto, el intendente remarcó: "En primer lugar agradecer la decisión política de la gobernadora María Eugenia Vidal de llevar adelante esta política que es estar en cada uno de los distritos, en los cuales en esta etapa de once municipios y Berisso es el primero de ellos."

"Es un beneficio para la población porque estamos hablando de ambulancias de primer nivel", resaltó Nedela.

También agradeció la presencia de los referentes de los distintos sectores políticos. "Estamos orgullosos que cada vez que hay una necesidad o problemática superamos las diferencias. Eso habla bien de nosotros como comunidad y el mensaje que le enviamos a la sociedad. Habla de la madurez política en nuestra ciudad".

Quien también formó parte del lanzamiento, fue la diputada provincial Alejandra Lorde quien resaltó que "hoy, en un 11 de enero, como dijo la Gobernadora: estar y hacer. Entendimos el concepto, los legisladores, los ministros, la gente de los municipios, los intendentes, los equipo de trabajo, que desde el 10 de diciembre había una deuda muy grande para con todos los bonaerenses y parte de esa deuda era con la salud".

Además remarcó que "es mi cuarta o quinta visita a Berisso, he visto un un secretario de salud, un intendente, un director del hospital, que no han parado desde el 10 de diciembre a esta parte, que no han parado de trabajar para su pueblo. Hoy llegó parte de lo mejor, por supuesto muchísimos desafíos quedan pendientes y vamos a seguir trabajando para ello. Pero hoy comienza la puesta en marcha del SAME, que lo tienen algunos distritos de la provincia y aspiramos a que lo tengan todos. Ya están funcionando en Quilmes, Morón, Lanús, José C. Paz. Una inversión de más de 184 millones de pesos que hace la provincia con decisión de Zulma Ortiz y María Eugenia Vidal".

"En esta necesidad que tienen los vecinos de Berisso, sobre todo los que viven en barrios más alejados, ante un eventual accidente o emergencia a la alta complejidad, a una ambulancia con un chofer y con un médico, con la complejidad que esto requiere, con un centro coordinador, sistemas de telecomunicación de alta complejidad. Todo lo que necesitan, tiene que estar a la altura de todos los bonaerenses. Este es el cuarto distrito donde comienza a funcionar el SAME", dijo la legisladora".

"Felicito al trabajo en equipo que se hizo desde la gobernación, desde el ministerio y su gabinete, de la gente que tiene a cargo el sistema de atención médica de emergencia, el secretario de salud, el intendente, gestionando al hospital que va a recepcionar esa emergencia. Por supuesto, seguiremos por más. Ojalá sigamos todo el año teniendo días como este".

