El dólar no para de subir y pisa los $1.380

A pesar de las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno para contener la presión cambiaria, el dólar volvió a subir y los niveles de incertidumbre en los mercados financieros se intensificaron.

Este jueves, el tipo de cambio oficial en el Banco Nación alcanzó los $1.380, acercándose al techo de la banda cambiaria. Al mismo tiempo, el dólar blue cerró cerca de $1.335. El mercado, lejos de calmarse con las medidas adoptadas por el Gobierno, mantuvo una marcada presión alcista.

Cabe recordar que en las últimas semanas, el Ejecutivo incrementó las tasas de interés, colocando deuda en pesos con un rendimiento efectivo anual del 65 %, elevando la tasa de caución al 36 % y absorbiendo liquidez a través de distintos instrumentos. También intensificó su intervención en el mercado de dólar futuro. Según estimaciones privadas, el Banco Central acumuló ventas por alrededor de USD 4.800 millones, casi el triple de su posición en junio.

Sin embargo, las expectativas de devaluación no se moderaron. La incertidumbre respecto del escenario posterior a las elecciones de octubre sigue impulsando la dolarización de carteras, mientras que la escasez de reservas en el BCRA se mantiene como una preocupación central.

En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “hay sectores que no comprenden el poder del superávit fiscal”. No obstante, el comportamiento del mercado sugiere que las señales oficiales no logran generar confianza.