Conte Grand confirmó que varios testimonios complican a Cartasegna









Durante una visita a la redacción del diario Hoy, el procurador habló sobre las denuncias que comprometen al extitular de la UFI nº 4. “Creo que hay elementos importantes para retomar con otro ímpetu la investigación”, dijo, al referirse a la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru

El procurador de la Corte, Julio Conte Grand, estuvo en los estudios de este medio y participó de una extensa entrevista en la que habló de todo.

El titular del Ministerio Público se refirió al fiscal Fernando Cartasegna en relación a la investigación de la búsqueda del cuerpo del estudiante de Periodismo Miguel Bru, desaparecido en 1993.

—¿Cree que fue un acto de intimidación que haya desaparecido la causa de Miguel Bru de la UFI nº 4, encabezada por Cartasegna hasta el 3 de mayo?

—No, no lo creo. Me parece que formó parte del desorden administrativo de la fiscalía y de algunas actitudes de personas que se orientaban más que nada a otra cosa, y no a la causa en particular.

—Se decía que el doctor Cartasegna tenía una causa paralela por el caso, ¿cree que fue adrede el hecho de haber dejado la causa “dormida” y que no se hayan considerado datos que un testigo tenía para aportar?

—Eso lo estamos investigando, efectivamente la denuncia se hizo, está en la Procuración y la estamos enviando a la fiscalía general para su derivación al fiscal que intervenga. Hay elementos objetivos que justifican la investigación, los estamos analizando, pero pueden obedecer a muchas circunstancias.

—¿Protegía a alguien Cartasegna y por eso “dormía” la causa?

—En principio no me da la impresión de que sea así, pero no lo descarto, se está investigando. Pero lo que sí hay son irregularidades en el manejo de la causa, y por eso estamos investigando, para conocer los motivos de las mismas.

—¿Habló con Rosa Bru?

—Me voy a ver el lunes con ella.

—¿Cree que la denuncia efectivamente puede develar dónde está el cuerpo de Miguel?

—Creo que hay elementos importantes para retomar con otro ímpetu la investigación. Esta expectativa es la que yo tengo y es lo que estoy generando con el fiscal general para poder avanzar.

—Hasta ahora no se sabe dónde está el cuerpo, ¿cree que hubo negligencia o complicidad política?

— La impresión que yo tengo es que hay cierta negligencia en el manejo de la causa, ese es el primer paso. Y el segundo es determinar si hubo complicidad política.

Cada vez más cerca del jury

Conte Grand detalló que la denuncia de Fernando Cartasegna que se conoció el 1º de mayo pasado generó una Instrucción Penal Preparatoria que está a cargo de la fiscal Ana Medina, y después se agregó Betina Lacki. En esa ocasión trascendieron unos panfletos con mensajes intimidatorios contra Cartasegna que fueron hallados en el edificio judicial de 7 y 56 y en la casa del funcionario.

“En el marco de esas investigaciones se han recabado pruebas que desvirtúan los dichos del declarante inicial. Las mismas muestran que esos afiches habrían sido impresos en las máquinas de la propia fiscalía, y últimamente se conoció que del análisis de la computadoras se observa la búsqueda en Google de fotografías del fiscal Alberto Nisman y del propio fiscal Cartasegna. Luego, las pericias habrían confirmado que las figuras seleccionadas fueron usadas en los panfletos”, aseveró el procurador.

—¿Hay novedades de la pericia psiquiátrica que se le hizo a Cartasegna luego de los episodios de fines de abril?

—Sí. No muestra ninguna patología. No solo eso, sino que además, cuando se produjo el segundo episodio, el 3 de mayo en su fiscalía, yo tomé le decisión inmediatamente de otorgarle una licencia por tiempo indeterminado. Y resalté en la resolución que se extendería hasta que esté en condiciones de retomar sus funciones en forma normal. Ahí volvió a ser analizado y se me informó que no había ninguna cuestión particular, como para no comprender la criminalidad de los hechos. Lo que sí se señaló fue que, frente al impacto de los hechos que había declarado, resultaba razonable otorgarle la licencia por 30 días.

—¿Considera que ya están dadas las condiciones para que el fiscal Cartasegna sea al menos suspendido?

—Hay dos dimensiones donde se puede producir la suspensión. Algo que es necesario para que pueda prestar declaración indagatoria conforme ha sido solicitado por el fiscal Álvaro Garganta y también por las fiscales Medina y Lacki en las otras investigaciones. Las dos dimensiones son, por un lado, el proceso de enjuiciamiento con motivo de mi denuncia. Y allí, la comisión encargada de dar inicio a este proceso debería tomar la decisión de suspender o no, según las circunstancias que consideren pertinentes. Por otro lado, la Suprema Corte puede disponer una licencia compulsiva, que se asimila a la suspensión, como se hizo en el caso del fiscal Novo, y esto lo está evaluando la Corte en estos días.

—¿Hay expectativas de que la Corte avance en ese sentido?

—Yo creo que sí, lo que sucede es que hay un impedimento formal por el momento, y es que el fiscal está con una licencia. Técnicamente no se puede otorgar una licencia sobre otra.

Como lo que la Corte daría no es técnicamente una suspensión, sino una licencia, no lo hará en tanto él esté con la nueva licencia, que es de 30 días según lo ha determinado la nueva revisación, que vence a fines de agosto.

— ¿Le llamó la atención que aquel 3 de mayo Cartasegna le pidiera disculpas?

— Sí, me llamó mucho la atención, fue la percepción que me llevó a decir ante los medios de manera inmediata que los hechos y las declaraciones no me cerraban, y que no nos íbamos a ajustar a ninguna de las hipótesis de investigación, cosa que siguieron las fiscales y el fiscal general.

Le explico por qué: mi impresión fue que si una persona es objeto de una agresión, amenaza o coacción de esta naturaleza no tiene nada por lo que pedir disculpas.

Las razones de la disolución de la UFI nº 4

Ante la consulta sobre los motivos de la disolución de la compleja UFI que encabezaba Fernando Cartasegna, el procurador Julio Conte Grand explicó que “la estructura de una fiscalía tiene como base una cuestión formal, que es la decisión de crearla del Poder Legislativo.

Luego, la designación de una cabeza a cargo de la fiscalía, que es algo que tiene que ver con el procedimiento de designación de magistrados, en el que interviene el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y el Senado, y así funciona con una estructura de empleados.

La UFI nº 4 tenía esta estructura, el fiscal que se encargaba de la misma se encuentra con licencia, otros empleados han sido imputados en la investigación que lleva a cabo Álvaro Garganta y otros fueron derivados a otros lugares”.

“Además, la otra circunstancia atinada del fiscal general Héctor Vogliolo fue la de distribuir las causas en otras fiscalías. De modo que la fiscalía quedó vacía y la decisión de su disolución se corresponde un dato absolutamente objetivo: ya no había fiscalía”, agregó el procurador.

—¿La abogada que trabajaba en la fiscalía y denunció con declaraciones muy fuertes a Cartasegna va a seguir cumpliendo funciones?, ¿tiene algún tipo de protección?

—No es la única persona que declaró en este sentido en el caso. Por el momento no hay razones para que sea suspendida, pero está imputada en la desaparición de la causa y obviamente no puede intervenir en las investigaciones, por lo que veremos qué decisión de adopta.

—¿Usted está afirmando que hay otras denuncias de empleados de la fiscalía contra Cartasegna?, ¿son muchas?

—Sí, hay. Y son suficientes.

Pauta oficial: “Está en juego el derecho constitucional de emitir opinión e informar”

Ante la consulta que nuestro diario le hizo a Julio Conte Grand sobre qué reflexión podía hacer acerca de los medios que son castigados con la distribución de la pauta oficial por cuestiones políticas, el procurador de la Corte contestó: “Creo que el manejo del dinero como mecanismo de coerción es repugnante, en cualquier dimensión. Es como si a mí me redujeran el presupuesto año a año para que yo no pueda trabajar.

En cuanto a la pauta publicitaria, es un tema muy sensible que obliga a dos cosas: a que las personas que estén a cargo de la distribución de la pauta lo haga con grandeza y equitativamente, porque está en juego el derecho constitucional de emitir opinión e informar; y en segundo lugar, ir hacia mecanismos de objetividad en la distribución de la pauta oficial”.

Como se recordará, los directivos de la Red 92, con el patrocinio de la abogada Marianela Fernández, recurrieron a la Justicia para que se respete el derecho de expresión y el acceso a la información sin ser perjudicados con la ausencia de pauta oficial.

La Plata tendrá su “Ciudad Judicial”

Uno de los problemas más serios que padece el Sistema Judicial de la Provincia es la infraestructura edilicia. Y sobre esta situación, el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, aseguró que “la solución requiere una buena planificación y una asignación de recursos consecuente”.

Luego, dio detalles: “Nosotros hemos establecido tres etapas. La primera, para el año en curso, es retomar algunos proyectos que habían quedado discontinuados, como ocurre en Lomas de Zamora y La Matanza, donde hay esqueletos de edificios y hace tres años que no se hace nada. También, definir el plan estratégico para 2018 - 2027”. “Para el próximo decenio queremos avanzar en la planificación, para terminar siendo propietarios de todos los inmuebles donde funcione el Ministerio Público. En muchos casos se van a desarrollar ciudades judiciales, como en La Plata, Mar del Plata y San Nicolás”, agregó el Procurador.

Conte Grand confirmó que durante 2018 se va a iniciar el proyecto para construir en un mismo predio todos los edificios que tengan que ver con el Poder Judicial, un proyecto denominado “Ciudad Judicial”.

En diálogo con Hoy, el procurador explicó que ya recorrió las cabeceras de los 19 departamentos judiciales de la Provincia. “Empecé en enero pasado y la finalidad fue la de tomar contacto con la gente para transmitirle mis ideas y por supuesto para recibir sus inquietudes. Es que nuestro estilo de gestión es estar cerca”, sostuvo Conte Grand.

—¿Qué le dejó esa recorrida?

—Fue muy importante. Observé mucho entusiasmo en los trabajadores judiciales, a pesar del estado edilicio por el que atraviesa el Ministerio Público. Eso nos llevó a desarrollar un plan estratégico de transformación edilicia, que estamos concluyendo para poder empezar a ejecutarlo.

Debo destacar que los empleados judiciales se vieron sorprendidos por mis recorridas, pero es mi estilo de conducción. Yo trato de estar todo el tiempo que pueda con la gente.

Confirman que Falbo es asesora del gobierno de Macri

En noviembre pasado, María del Carmen Falbo presentó su renuncia como procuradora ante la gobernadora María Eugenia Vidal.

Falbo estaba cercada por varias acusaciones que la involucraban con la protección a narcos y se estima que por tal razón decidió dimitir. Sin embargo, desde el Gobierno nacional decidieron tenerla como asesora.

Ayer, el sucesor de Falbo, Julio Conte Grand, al ser consultado por esta cuestión, dijo: “Ella me comentó que estaba trabajando como asesora ad honorem en el Ministerio de Justicia de la Nación en áreas vinculadas a capacitación. Tiene mucha experiencia en esta materia, en lo que tiene que ver con el conjunto de los procuradores y defensores generales de las distintas provincias. Ella tiene mucha relación con los colegas míos de las otras provincias y entiendo que ahí ella iba a tener una tarea relacionada con la capacitación. No se lo puedo confirmar, pero es lo que me dijo”.

Luego, Conte Grand marcó diferencias con Falbo. “Naturalmente cada persona tiene un estilo de gestión, su propio equipo de trabajo, sus propios objetivos y además una perspectiva de la Provincia, de la Justicia y del Ministerio Público que no tiene necesariamente que ser igual. Y la mía es claramente bien diferente”, aseguró.

“Nosotros tenemos 19 departamentos judiciales y representación de allí del Ministerio Público, a nivel de fiscales generales, defensores, asesores y curadores, y este esquema de descentralización obligado exige algo a lo que yo estoy poniendo mucho el acento, y es la coordinación centralizada”, explicó el procurador.

Y luego concluyó: “Tiene que haber una concentración muy fuerte en la coordinación de la gestión descentralizada para poder hacer un monitoreo y un seguimiento. Esto es el dato central de la diferencia y la estrategia de gestión de la administración anterior y la nuestra”.

“Que le den a Justo López una libertad extraordinaria y que diga dónde está Miguel”

Así lo pidió la madre del estudiante de Periodismo torturado y asesinado en 1993, quien se refirió a la situación del expolicía detenido. Además, junto con un testigo del caso hablaron sobre el manejo de la causa por parte del fiscal Fernando Cartasegna

Rosa Schönfeld, madre de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo asesinado y desaparecido hace 24 años en La Plata, y Mario Gianotti, testigo de la causa, quien denunció días atrás a Fernando Cartasegna, contaron cómo estuvo estancada la investigación del caso durante los últimos años.

“Hace más de un año y medio que declaré en la causa. Ni siquiera mi esposa sabía, porque tenía que mantener la reserva debido al cargo público que yo ocupaba”, sostuvo Gianotti, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Plata, quien se presentó en la Fiscalía nº 4 en diciembre de 2015 para relatar los detalles que el expolicía Justo López le había dado sobre cómo habían ocultado el cuerpo de Bru. Conrespecto a este último, actualmente detenido, Schönfeld reclamó: “Que le den a López una libertad extraordinaria y que diga dónde está Miguel” (ver recuadro).

Gianotti, por su parte, expresó: “Me parece un escándalo estar envuelto en esto, porque el objetivo no era este, sino el hecho de colaborar. A partir de que este hombre (Cartasegna) se desquició y se armó todo este circo, y de acuerdo al tenor de lo que declaré, ahora quiero que investiguen qué hizo el fiscal, con quién habló. Pedí que vean los contactos, porque me parece bastante peligroso el hecho de no saber en manos de quién estaba la causa. No puede desaparecer y aparecer algo tan grande delante de las narices de todos”.

Las amenazas

El exfuncionario municipal señaló que lo “llaman diez segundos, escuchan y cortan. Es muy difícil no tener miedo, porque no sé de dónde pueden venir estas amenazas y qué puede pasar. Necesito tener esas respuestas”. El denunciante añadió que aportó “los datos para que se investigara lo que a mí me han contado, pero eso nunca pasó y realmente no sé qué esperan para arrancar con la pesquisa. En 2015 fui a declarar y después me llamaron cinco veces para ir a ratificar. Ya me daba vergüenza. No me parece que sea justo que me estén tomando el pelo, y así y todo el caso no se mueve”.

Sobre su declaración, Gianotti refirió que hay “cosas muy puntuales y sensibles que son fáciles de chequear”. Además, aseguró: “Puntualmente quiero que se investigue a Cartasegna, porque yo me puse en manos de este sujeto que terminó haciendo cualquier cosa”. En las ocasiones en las que Gianotti fue a la Fiscalía nº 4, vio al fiscal “muy hostil con Rosa (Schönfeld) y también conmigo. Él estaba más preocupado por tratar de darme vueltas sobre el asunto y terminamos discutiendo, porque le dije que lo iba a denunciar en Control Calificado, pero no hizo nada”.

En este marco, el exfuncionario comentó que le gustaría que pusieran a una persona idónea para investigar el caso, como el doctor Felipe García, de la Policía Judicial.

La lucha de Rosa

Por su parte, Rosa Schönfeld recordó que “cuando Mario (Gianotti) declaró, yo justo venía manejando, estacioné y él me dijo: Terminé de declarar, va a ser la última búsqueda. Entonces fui a verlo a Cartasegna y, desde la Procuración, hacía tiempo que trabajaba un instructor en la búsqueda de Miguel. Dejé pasar unos días y volví a la Fiscalía a preguntar qué se había hecho. Entonces me mostraron un montón de fotos que se habían sacado de la costa (en donde se buscó el cuerpo de Bru). Les dije que eso no me servía de nada y que lo que había que hacer era empezar a limpiar el terreno y excavar. Entonces, el instructor dijo: Tenemos que ampliar la declaración del testigo. Pero cuando fueron a buscarla no estaba la dirección ni el teléfono, no habían tomado ningún dato de él”.

“Nos peleamos mucho con Cartasegna. En un momento de la audiencia, le dije voy a ir al lugar donde Gianotti señalaba, y el fiscal me contestó: No, porque es muy peligroso, ahí hay una cocina de droga. Pero eso era un pretexto”, comentó Rosa. Agregó que “en cierto punto le mencioné (al fiscal) que iba a pedirle una audiencia a la gobernadora para denunciar esta situación, ante lo cual él se puso muy nervioso. En un momento me dijo que yo no era parte de la causa y entonces le pregunté, según él, qué soy yo, porque no puede ser que después de 24 años de lucha la familia y la Asociación Miguel Bru no seamos parte. Él (Cartasegna) tenía la intención de no investigar o de ocultar los datos que se traían. No sé cuál era su problema”.

Recompensa del Ministerio

Rosa Schönfeld señaló que sospecha de la Policía, y comentó que “hoy está de nuevo detenido (el exsargento Justo) López y en buena hora desde el Ministerio de Seguridad (bonaerense) ofrecieron una recompensa de 300.000 pesos por decir dónde está Miguel. Agradezco la intención del ministro”.

Asimismo, manifestó: “No quiero un preso más, quiero que su abogada, Norma González, le haga entender a López que acá no estamos buscando otro preso, acá lo más importante siempre fue encontrar a Miguel”. Además, añadió que “quedó probado que a Miguel lo torturaron y lo hicieron desaparecer desde adentro de la comisaría 9ª. Gracias a Dios que iluminó al Dr. Coriolano, quien encontró un error en el libro de guardia de la comisaría, porque había un borrón que no se podía hacer”, bajo el cual estaba el nombre y apellido de Miguel, recordó.

Schönfeld enfatizó que quiere “ofrecerle a la Justicia que le den a López una libertad extraordinaria, que ni tenga que pasar por el Patronato de Liberados, pero que diga dónde está Miguel. Lo digo de todo corazón. Él fue uno de los que desaparecieron a Miguel.

Que diga dónde está. Si tiene que cobrar la recompensa, que la cobre. Esto tiene que llegar a un final”.