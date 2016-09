Informe exclusivo Todo en Uno (A24)

Crecen los cuestionamientos por la recaudación ilegal de la Policía Local





Nuevas denuncias ponen a la fuerza comunal en el ojo de la tormenta. Mientras el sindicato recibe denuncias diarias sobre pedidos de coimas a comerciantes, la inseguridad castiga a los vecinos

Mientras el fiscal Marcelo Romero continúa con la investigación en la causa contra un uniformado que pedía coimas a cambio de ofrecer vigilancia personalizada a un comerciante, el sindicato de la fuerza, Sipoba, sigue recibiendo en forma periódica denuncias sobre las coimas que los efectivos de la Policía Local le requieren a los comercios del centro platense.

Daniel Piqué, secretario de Seguridad municipal, sería el responsable de aleccionar a los miembros de menor rango de la fuerza que conduce para que recauden dinero de manera ilegal, ofreciendo a los comerciantes una cierta protección de la Policía Local a cambio del pago de dos mil pesos por semana. En este marco, Guillermo Cara, concejal del FPV, sostuvo en el programa Todo en uno, emitido por A24, que “varios agentes de la Policía comunal están siendo investigados porque cobran a comerciantes un plus por no patrullar y quedarse frente a sus comercios, que es en realidad una coima, porque hay que decirlo con las palabras justas. Todos sabemos que cuando una fuerza de seguridad plantea esto, si no lo hacés deja la zona liberada” y agregó que, en la ciudad “hay una sensación de desgobierno muy grande por la falta de acción en varias materias”.

En Todo en uno, Belén, dueña de un pequeño comercio de nuestra ciudad, contó los abusos que ha tenido que soportar por parte del personal policial, que exige sobornos a cambio de brindar cierta custodia y cuidado a sus locales. La comerciante denunció la desprotección, que transforma a la ciudad en “tierra de nadie”. “Efectivos de la Policía Local de civil vinieron a advertirme que estaban pidiendo coimas a cambio de seguridad para los comercios. Era una coima a cambio de seguridad personalizada, de eso se encargan los efectivos que salen a las calles”, sostuvo.

El intendente Julio Garro sigue haciendo oídos sordos a los pedidos para apartar a Daniel Piqué de su cargo, sospechado por estas irregularidades e imputado por la muerte de la joven Emilia Uscamayta. “Si (Garro) está al margen de esto, si desconoce la situación después de meses de gestión y con veinte funcionarios que han renunciado, debe replantearse muchas cosas”, concluyó Cara.

Sospechosas guardias de efectivos frente a comercios

Luis Tonil, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba) sostuvo en a Todo en Uno que el secretario de Seguridad de Garro, el policía retirado Daniel Piqué, “conoce a la perfección lo que es la Policía en La Plata y cuáles son los problemas, no desconoce absolutamente nada”.

Además, Tonil destacó que al momento en que la Policía Local comenzó a ser efectiva en la ciudad, los uniformados recorrían las avenidas principales y los centros comerciales, pero que “desde hace seis meses empezaron a estar estáticos en las puertas de los comercios y de los supermercados. Los comerciantes ven una persona que se acerca, que es parte de la Policía Local, a cobrar semanalmente esas custodias”.

“La Policía, como está hoy, no sirve para nada. Los chicos de la Local tienen voluntad y necesidad de trabajo, pero no están bien formados ni preparados, tampoco tienen un marco legal que los ampare”, concluyó el funcionario.

Más problemas para la fuerza

El fiscal Marcelo Romero tiene a su cargo una importante investigación judicial que pesa sobre un oficial de la Policía Local, acusado de exigir contribuciones de 2.000 pesos semanales a comerciantes ubicados en las inmediaciones de Plaza Italia. El uniformado, identificado como Ariel Peña, fue denunciado el pasado 20 de mayo y procesado por el delito de “exacciones ilegales”. El fiscal, por su parte, tendría la firme convicción de que procedimientos similares a los de Peña son llevados a cabo diariamente por varios oficiales de la fuerza comunal.

Pedido de informe

Desde el Honorable Concejo Deliberante, según afirmó el vicepresidente de ese espacio, Javier García, van a pedir un informe acerca de los hechos e irregularidades que han trascendido y que viene informado el diario Hoy. El edil perteneciente al Frente Renovador se refirió además a las denuncias que pesan sobre los efectivos de la Policía Local, y sostuvo que esta acción “no corresponde, porque para algo tiene ese policía su remuneración al momento de desempeñar sus servicios”.

Por otro lado, García analizó el desempeño del intendente Julio Garro y precisó que “lo primero que hay que tener absolutamente claro es que los políticos tienen que tener la decisión policial de combatir los delitos, de saber a dónde se va con ese delito”. Con este pedido de informe, el intendente y sus funcionarios de Seguridad vuelven a quedar en el ojo de la Justicia.