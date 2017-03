El peronismo del interior volvió a pedir la unidad del partido, pero sin dedocracia

En Mar del Plata, ante un teatro repleto, referentes de la provincia profunda clamaron por la unidad del PJ y por la posibilidad de que “sea el pueblo peronista el que elija a sus dirigentes”. Además, ratificaron que no quieren que las listas se hagan de forma arbitraria

Dirigentes, intendentes y legisladores del Partido Justicialista del interior bonaerense dieron otra muestra de fortaleza en el Teatro Roxy de Mar del Plata, el cual lució repleto durante el cónclave en el que se dejó en claro que ese sector pugna por la unidad del peronismo, pero no a cualquier precio. Pidieron el fin de la dedocracia en la confección de las listas y aseguraron que “debe ser el pueblo peronista el que elija a sus dirigentes”.

La apertura del acto estuvo a cargo del referente de la Quinta Sección Mario Baudry, quien pidió “unirse aunque haya diferencias, pues hay que defender al trabajador”, porque “hemos vuelto atrás muchos años en la construcción de un país sólido”.

En la misma línea, el dirigente portuario marplatense Daniel Sosa disparó: “Teníamos a uno de los que ahora se pone las plumas armando las listas en la Provincia de Buenos Aires. Yo no sé por qué José Ottavis hace lo que hace, pero alguien se tiene que hacer cargo”.

El diputado nacional Gustavo Arrieta argumentó que “es fácil construir con aquellos con los que pensamos exactamente igual, el desafío es construir con los compañeros con los que tenemos diferencias. Debemos armar un proyecto colectivo en el que nadie sea descalificado por pensar distinto con respecto a la metodología electoral. Ese es el desafío que tiene el peronismo”.

En tanto, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, trazó un panorama local y seccional y dijo que “los municipales nos cuentan que con Néstor y Cristina se endeudaban para comprar un auto o arreglar el baño. Hoy nos estamos endeudando para comer, eso es lo preocupante y lo que está en juego en estas próximas elecciones”.

El cierre del acto estuvo a cargo del exdiputado nacional Julián Domínguez. “No queremos la unidad por sí misma. La única manera en que vuelva a enamorar (el peronismo) al pueblo argentino es si representa un solo interés, el del pueblo”, dijo.

Además, pidió a los peronistas “no llorar por la leche derramada” pero sí hacerse cargo de la derrota en 2015. Domínguez señaló también que “el peronismo no es sectario, sino abarcativo”, y fue contundente al señalar que “a nosotros nos pretenden llevar a discusiones en las que no vamos a entrar. Cuando no hay voluntad de entender, que sea el pueblo el que en las PASO decida”.

“Nosotros no podemos permitir que nadie nos ponga en el lugar de renegar de nuestro pasado, sentimos que Néstor y Cristina gobernaron para la mayoría de los argentinos y el que pretenda ubicarnos en un lugar diferente se equivoca”, dijo antes de encadenar críticas al desempeño económico del gobierno.

Por último, Domínguez recordó: “El peronismo solo va a ser peronismo si representa al pueblo, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”.

Entre los presentes estuvieron también los intendentes Germán Lago (Alberti), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Néstor Álvarez (Guaminí). Además estuvieron el diputado bonaerense Rodolfo “Manino” Iriart, el dirigente marplatense Federico Tuñón, el exintendente de Necochea Horacio Tellechea y Néstor Auza, de Tandil, entre otros.