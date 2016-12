El Senado aprobó reforma del impuesto a las Ganancias y aumenta el monotributo

Se espera la aprobación en Diputados

La iniciativa recibió media sanción por amplia mayoría y se espera la aprobación final, esta tarde, en la Cámara de Diputados. Pasarán a pagar el tributo 1,4 millones de trabajadores; 800.000 menos que con el actual formato

La Cámara de Senadores aprobó en la tarde de ayer el proyecto de ley para reformar el impuesto a las Ganancias, acordado entre el Gobierno, la CGT y los gobernadores. La votación se estableció por amplia mayoría, con 56 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones.

La ley eleva el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos para solteros. Para los jubilados, la cifra no imponible pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas (30.000 pesos mensuales). Además, el techo del monotributo que estaba en 400.000 y 600.000 pesos anuales pasó a 700.000 y 1.050.000 (ver recuadro).

Durante la sesión extraordinaria, representantes de los distintos bloques en la Cámara alta se expresaron respecto a la propuesta que había generado un temblor en el Gobierno nacional. No faltaron las chicanas políticas, aunque primó el reconocimiento por los entendimientos alcanzados a lo largo de la semana.

La iniciativa fue votada positivamente por los miembros del interbloque de Cambiemos y la mayor parte de las bancadas peronistas, tanto del Frente para la Victoria como del PJ. En cambio, Ruperto Godoy y Daniel Pérsico, del FpV, rechazaron la propuesta y se abstuvieron diez senadores alineados con La Cámpora, además de Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, del PJ Federal.

Con la reforma votada pasarían a pagar Ganancias 1,4 millones de trabajadores, en lugar de los 2,2 millones que pagan actualmente. Habrá eximiciones en las horas extras y en los plus por días no laborables. Los viáticos tendrán un límite de deducción de hasta el 40%, a excepción de las actividades vinculadas con el transporte de larga distancia, que no tendrán límite.

Jueces, fiscales o empleados que ingresen al Poder Judicial y al Ministerio Público a partir de enero de 2017 tributarán ganancias. En tanto, el impuesto al juego fue reemplazado por un incremento a las Ganancias de los juegos de azar desde el 35% al 41,5%, por lo que pagarán un 0,75% por apuesta y los online, un 2,5%.

La deducción por cargas de familia se establece por cónyuge en $48.000, y por hijo de hasta 18 años, en $24.432. Los alquileres también entran en la deducción hasta el 40%, tomando como monto máximo casi $52.000.

La ley tiene un costo fiscal bruto de casi $50.000 millones que será compensado, en parte, con los nuevos impuestos con los que se recaudarían casi $6.800 millones. A ese número se suma un recupero, a través del dinero que vuelve en consumo por la modificación de Ganancias de, por lo menos, $9.000 millones.

El proyecto establece también una cláusula para 2017 según la cual el “bache” fiscal de las provincias será cubierto por el Gobierno nacional a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Está previsto que esta tarde inicie la sesión en el recinto de Diputados, donde estima que la iniciativa será sancionada también con amplio consenso.

Cambio de escalas y un incremento del 75%

Gran parte del agujero fiscal que abre el proyecto de modificación de la ley del impuesto a las Ganancias que ayer obtuvo media sanción en el Senado será llenado por los monotributistas.

La norma que hoy terminaría de sancionar la Cámara de Diputados establece un aumento del 75% en las cuotas y en el máximo de facturación anual para ser considerado en el régimen. También se incrementarán los impuestos que hay que pagar y los aportes al sistema previsional.

Lo único que no se modificará es el monto a abonar por la obra social, que se mantendrá en $419 mensuales para todas las categorías.

Con los nuevos montos, el máximo de facturación aceptado para ser considerado monotributista pasará de $400.000 a $700.000 para quienes prestan servicios y de $600.000 a $1.050.000 para las ventas de bienes muebles.

En tanto, la cuota mínima mensual del monotributo aumentará de $39 a $68, mientras que la máxima pasará de $2.700 a $4.725 al mes.

El aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hasta ahora fijado en $157 para todas las categorías, aumentará 10 por ciento a partir de 2017.

También se modificaron los valores máximos de facturación por escala, y se establecieron de la A a la K, cuando hasta ahora era de la B a la L.

