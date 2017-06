Exámenes toxicológicos a policías: “Es una política de salud, no una medida punitiva”

Así lo afirmó a este medio Carlos Damin, el especialista que la gobernadora Vidal puso al frente de la tarea de realizar los análisis a todos los integrantes del Ministerio de Seguridad y la fuerza bonaerense. El médico relató los pormenores de cómo se llevarán adelante los controles y puso el acento en la importancia de las acciones de prevención

El pasado 21 de abril, como parte del objetivo de dar pelea contra las “mafias enquistadas en el poder”, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que todos los miembros de la Policía Bonaerense, así como los funcionarios del Ministerio de Seguridad, serán sometidos a exámenes toxicológicos.

Para instrumentar la medida, la mandataria bonaerense firmó un convenio con Fundartox, una organización orientada a la contención y asistencia profesional de adictos.

Diario Hoy dialogó con Carlos Damin, presidente de esa institución, especialista en Toxicología y docente de la UBA en esta materia, quien será el encargado de llevar adelante la implementación de los exámenes en territorio bonaerense.

Con respecto a esta iniciativa, Damin indicó que en la actualidad el proceso se encuentra en un primer tramo de capacitación, que es “muy importante” porque “se trata de una política de control, promoción y prevención de la salud”.

“Esta primera etapa va a durar alrededor de tres meses. Empezó la primera semana de mayo: se avanzó con una charla a los ministros, a los secretarios y a todos los jefes de la Policía. Se está continuando con distribución de folletería, flyers de prevención y promoción de la salud en una forma integral, tratando de que aquellas personas que consumen sustancias puedan pedir ayuda y someterse a un tratamiento”, detalló.

“La etapa de capacitación no para, todo el tiempo se van a estar haciendo comunicaciones, folletería y talleres para los 93.000 efectivos. Eso va a ser continuo”, explicó el profesional.

—Todo lo que tiene que ver con capacitación y tareas de prevención, ¿cree que puede evitar que aumenten los resultados positivos en los análisis?

—Nosotros esperamos que con las campañas de prevención y promoción de la salud aumenten los casos negativos, que esas personas se acerquen previamente y no esperen a que los resultados den positivo. Buscamos que los exámenes den negativo por abrumadora mayoría. Imagínese que en una población de casi 100.000 efectivos seguramente debe haber alguno que está consumiendo alguna sustancia, porque es algo que le pasa a la sociedad en general.

—¿Cuándo comienzan los controles?

—Dentro de los próximos 30 y 60 días comenzamos. Se van a hacer siempre pensando en una forma disuasiva y no punitiva. La idea no es detectar consumidores, sino ofrecer ayuda y garantizar que aquellos que están trabajando no lo estén haciendo bajo los efectos de determinadas sustancias.

—¿El personal que realizará los controles se trasladará hacia los lugares de trabajo de los efectivos?

—Sí, los operadores pertenecerán al personal de la fundación. Tomarán las muestras en el momento, delante de la persona, sin necesidad de trasladarlas. Y el del alcoholímetro es un método como el de control callejero de tránsito.

—¿Cuáles son las sustancias que, en caso de ser detectadas, van a ser las que determinen que Asuntos Internos tenga que actuar?

—Alcohol, cocaína, marihuana, éxtasis, derivados opioides y un grupo de psicofármacos. El tratamiento posterior no depende de la sustancia sino de la persona. Ahora, la forma en que se trate a quien le dé positivo está claro que va a depender de las tareas que desempeñe, de la cantidad encontrada y del momento en que se encontró. No es lo mismo que le dé positivo en alcohol a alguien que está conduciendo un patrullero, a que le dé positivo en cocaína a alguien que haya estado de vacaciones. Eso lo va a determinar Asuntos Internos una vez que se establezca el caso positivo.

—¿Este trabajo implica una responsabilidad mayor, teniendo en cuenta que la Policía Bonaerense es una fuerza que a lo largo de su historia siempre ha sido complicada para los gobernantes provinciales?

—No, independientemente de eso, la fuerza empezó a entender que esta era una política de salud y que los estamos cuidando. Esta no es una política sancionatoria, sino que estamos cuidando aun más a la población, garantizando que el personal no esté bajo los efectos de ninguna sustancia. Me parece que ha caído muy bien, tanto dentro de la fuerza, como en general a la sociedad.

Antecedentes en el país y en el exterior

La iniciativa de la gobernadora María Eugenia Vidal generó gran repercusión cuando fue anunciada. Sin embargo, políticas en este sentido ya se están aplicando en otros grupos sociales dentro de nuestro país.

Según reflejó Carlos Damin, “hoy por hoy en la sociedad hay muchos lugares en los que se está controlando. Por ejemplo, desde febrero es obligatorio en todas las empresas aéreas, y ya había algunas que lo hacían. En las compañías de trenes hace mucho tiempo que se hace. Lo mismo ocurre con las empresas de micros de larga distancia y ni hablar en el fútbol”.

“En cuanto a la sociedad, no es ninguna novedad, aunque sí lo es para una fuerza de seguridad: es la primera del país que va a tener una política de prevención, promoción y control. Pero digamos que otras instituciones a nivel nacional ya la tienen”, relató el especialista.

Al ser consultado sobre el uso de esta metodología por parte de fuerzas de seguridad a nivel internacional, señaló que ya se está utilizando “en Canadá, Australia, México, la DEA en Estados Unidos, lo mismo que el FBI. Tenemos varios antecedentes que están aplicando esta metodología”.

Las claves del procedimiento

Etapa de capacitación (se desarrolla actualmente)

-Se realizan charlas, distribución de folletería, afiches y flyers sobre prevención y promoción de la salud.

-Apunta a que aquellos que consumen sustancias puedan recurrir a ayuda y someterse a un tratamiento.

-La capacitación se desarrollará de forma continua a lo largo de todo el proceso.

Etapa de controles (comenzará dentro de los próximos 30 y 60 días)

-Se iniciarán en las áreas de Narcóticos y Asuntos Internos

-También se efectuarán sobre los cadetes de la Policía

-Tienen un fin disuasivo, no punitivo

Método de los controles

-Se realizarán por medio de una muestra de saliva

-Se desarrollarán en los propios ámbitos de trabajo, de manera sorpresiva

-En los casos positivos, se realizará un test de orina en el momento, para confirmar el resultado

-Los controles sobre consumo de alcohol serán similares a los realizados durante los operativos de tránsito

Sustancias que serán motivo de una acción administrativa

-Alcohol

-Cocaína

-Marihuana

-Éxtasis

-Derivados opioides

-Un grupo de psicofármacos