La exesposa de un empresario dijo que su marido se enriqueció desde que conoció a Oyarbide

La ex esposa de Ariel Roperti, un empresario al que se investiga como presunto testaferro del ex juez Norberto Oyarbide, ratificó ante la Justicia que su ex marido incrementó su patrimonio de manera considerable a partir del 2010, cuando conoció al ex magistrado federal en una parrilla del barrio porteño de Puerto Madero.

María Martha Cavallaro declaró como testigo ante el fiscal federal Jorge Di Lello y ratificó que Roperti tuvo un "fuerte incremento patrimonial" desde el 2'010, cuando se relacionó con Oyarbide, por entonces juez federal y con Claudio Blanco, explicaron hoy fuentes judiciales.

Di Lello investiga a Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito, en una causa donde Roperti, Blanco y otros tres empresarios Jorge Bladimisquy, Ariel Feur y Cristina Ramírez, como supuestos testaferros.

Cavallaro se presentó ayer en la fiscalía de los tribunales federales de Retiro y bajo juramento de verdad ratificó los dichos en una entrevista publicada en el 2014 en el diario Perfil, en la cual sostuvo que Roperti mejoró su situación económica a partir de esos vínculos.

La testigo explicó que por esa época estaba casada con Roperti y apareció como integrante de varias sociedades, para lo cual ella extendió un poder a su marido y él le llevaba papeles para firmar, según dijo en la fiscalía.

Los investigadores aguardan un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el patrimonio del ex juez que presentó su renuncia para jubilarse en abril del año pasado.

En la causa se investiga la participación de Blanco y los demás imputados en tres empresas -Cuasares, Consorcio Creba y Krakenlab- en base a una denuncia presentada por el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, tras una investigación preliminar.

