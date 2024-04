“Sería maravilloso enfrentar a Cristina Kirchner en 2027”

El mandatario nacional volvió a apuntar contra la expresidenta Cristina Fernández, luego de su discurso en Quilmes, en que cuestionó la administración liberal.

“Tengo cinco hojas de notas. A ver, me sorprende la precariedad intelectual del discurso. Es decir, ella en general tenía discursos mucho mejor estructurados. Y este, digamos, es verdaderamente de una pésima calidad, lleno de contradicciones muy elementales, lleno de mentiras”, enfatizó Javier Milei.

En la misma línea, consideró que el discurso del pasado sábado de la líder opositora fue “muy pobre” en comparación con otras presentaciones. “Ella en general en sus discursos siempre había un modelo, digamos, alguna estructura formal más clara. En este directamente carece de una forma orgánica de presentar un tema, o sea, es de una pobreza intelectual notoria, o sea, una caída en la calidad de un discurso de parte de ella que verdaderamente me sorprendió”, dijo.

En la misma línea, dijo que CFK “lo único que hizo fue criticar, y la verdad es que las críticas verdaderamente fueron muy pobres, una fue decir que no teníamos déficit, como es que no teníamos superávit, con lo cual ahí verdaderamente miente”.

“También fue muy divertido lo que dijo de la educación y que en realidad si ellos no adoctrinaran, yo no sería presidente. No, es que en realidad los jóvenes son tan maravillosos, son tan rebeldes que la tecnología permitió escaparse de las aberraciones en materia de adoctrinamiento por parte del kirchnerismo”, continuó.

En declaraciones a los medios, el Presidente volvió a polarizar con Cristina Fernández de Kirchner y se animó a hablar de un duelo por el sillón de Rivadavia en 2027. “Sería maravilloso enfrentar a Cristina”, dijo, y consideró “divertidísimo” lograr imponerse en el mano a mano.

“Si hoy fuéramos a una elección, sacaríamos 54% de los votos. Por lo tanto, en un con­texto de esas características, Cristina Kirchner necesita reagrupar toda la tropa y juntarla toda, diríamos, porque si vos juntás a Cristina, a Massa, a Kicillof, es decir, eso hoy sería verdaderamente una bolsa de gatos”, se animó.