La Justicia exige explicaciones a Edelap y legisladores reclaman la rescisión del contrato

Una fiscalía platense y la Defensoría del Pueblo bonaerense pidieron informes para saber cómo se reaccionó ante la contingencia. Además, desde el Poder Legislativo solicitaron que se revisen los términos del acuerdo entre la Provincia y la empresa que distribuye energía eléctrica

El temporal que afectó el domingo pasado a la región dejó en evidencia la falta de reacción de la empresa Edelap, que abastece de energía eléctrica a La Plata, Berisso y Ensenada, y desde distintos sectores salieron a pedir explicaciones, e incluso hasta la rescisión del contrato.

Alertado por el incremento en un cien por ciento de las denuncias por robos debido a la demora en el reestablecimiento del servicio de electricidad, el titular de la fiscalía de Autores Ignorados, Fernando Cartasegna, pidió ayer al gerente general de Edelap, Jaime Barba, que informe en 24 horas la cantidad de personal afectado a reparaciones los días hábiles e inhábiles en la región, y también si la empresa tiene previsto un incremento del personal en casos de emergencias, catástrofes climáticas u otros fenómenos meteorológicos.

El fiscal, además, solicitó que se detalle en una planilla cuánto se han incrementado los servicios de asistencia en emergencia y se proporcione un listado con nombre, apellido, domicilio y teléfonos del personal que se desempeña en las cuadrillas afectadas a estas contingencias en el período que va desde el 1° de febrero de 2016 a la fecha de ayer.

En tanto, desde el poder Legislativo pidieron revisar el contrato de la Provincia con Edelap y analizar seriamente la posibilidad de una rescisión. El diputado Jorge Sarghini y el senador Jorge D’Onofrio, ambos del Frente Renovador, manifestaron su profunda preocupación por el accionar de la empresa Edelap, tras el fuerte temporal que azotó a más de 800.000 habitantes y que, en gran número, continúan sin servicio eléctrico y sin respuesta de la firma.

“Por un lado, se hace evidente la falta histórica de inversión suficiente para sostener una calidad estándar del servicio eléctrico. Esto sucede pese a los incrementos tarifarios de los últimos años, reforzados por el aumento del 180 por ciento el año anterior, y los previstos para este año”, explicaron en el comunicado.

“Es indispensable realizar una revisión crítica del cumplimiento del contrato de concesión que vincula a Edelap con la Provincia de Buenos Aires y analizar seriamente la posibilidad de rescisión del mismo”, concluyeron los legisladores en el escrito.

D’Onofrio, en diálogo con diario Hoy, dijo que “la desinversión alcanzó tal punto que no pueden dar respuesta a lo mínimo. A Edelap hay que rescindirle el contrato, porque evidentemente es un negocio de vivos que no le están prestando servicio a la comunidad”.

“La empresa debería ya estar intervenida para salir de la crisis que en la actualidad está inmersa. La verdad es que hay decenas de anomalías que justificarían la anulación del contrato y, obviamente, sin ningún costo para la Provincia”, agregó el legislador. Luego, criticó: “Edelap atiende las emergencias con la misma cantidad de personal que en una jornada normal. No tienen un plan de contingencia. La empresa debería haber contratado a firmas tercerizadas para dar respuestas inmediatas. Para no gastar, no lo hacen”.

Lorenzino pide explicaciones

Por su parte, y en consonancia con el fiscal Cartasegna, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense también hubo reclamos al gobierno de la Provincia y a las empresas eléctricas. El organismo que conduce Guido Lorenzino le pidió al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a Edelap, Eden y a las cooperativas de energía que informen sus planes de contingencia frente a esta emergencia.

“Los pedidos son para que los principales responsables, a la hora de dar soluciones ante este estado de emergencia, pongan a disposición de los bonaerenses todos los medios necesarios para que tanto los servicios como cualquier otra complicación puedan ser resueltas a la brevedad”, destacó Lorenzino.

El efecto sobre la inseguridad

Debido a los cortes de luz y la oscuridad reinante, entre el domingo pasado a la noche y ayer a la madrugada los hechos delictivos sufridos por los habitantes de la región se duplicaron, afirmaron fuentes judiciales.

Los múltiples episodios de robos en domicilios y a automovilistas, más los arrebatos a transeúntes, se vieron agravados debido al hecho de que varias comisarías tampoco tenían electricidad, lo cual se tradujo en problemas de comunicación, e incluso debieron tomar las denuncias a mano alzada.

A esto hay que sumarle un gran porcentaje de las cámaras de seguridad municipales que no funcionaron debido a los cortes, por lo que la prevención fue inexistente. Un jefe policial explicó que “algunos vivos hicieron cortes de calle simulando reclamar por la falta de luz, pero en realidad lo hacían para robar billeteras y celulares a los automovilistas”.

“La mayoría de la gente no hizo denuncia porque las comisarías no tenían luz, y anoche las seccionales de Ringuelet, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Abasto, Melchor Romero y Colonia Urquiza no tenían reestablecido el servicio eléctrico”, indicó un vocero judicial a Hoy.

Quiénes manejan el negocio

Alejandro Macfarlane

Presidente de Edelap. Exyerno del extitular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy. Fue jefe de asesores en la usina de espías durante los años 90. Formó parte de Repsol-YPF, lo que le posibilitó integrar el directorio de Edenor, lugar que dejó para pasar a presidir Edelap. La relación de Macfarlane con el mundo kirchnerista también se dio al formar parte del directorio del Banco Macro, perteneciente a Jorge Brito, el banquero que más negocios hizo con Néstor Kirchner y que, entre otros escándalos, estuvo involucrado en el affaire de la ex-Ciccone Calcográfica. Mantiene un estrecho lazo con el denominado “Monje Negro” de la UCR , Enrique “Coti” Nosiglia. Otro de sus contactos sería Chrystian Colombo, exjefe de Gabinete de Fernando De la Rúa, con injerencia dentro del gobierno de Mauricio Macri en algunas áreas como la energética y la comunicacional.

Jaime Barba

Gerente general de Edelap. Abogado y mano derecha del titular de la empresa.

Agustín José Anzorreguy

Integra el directorio. Abogado. Hijo menor de Hugo Anzorreguy y excuñado de Macfarlane, a quien acompañó en Edenor. Vinculado a una red de negocios agropecuarios y a la cría de caballos de polo.

Adrián Pérez Diel

Abogado que estuvo ligado a la asociación de consumidores Deuco y al gremio Luz y Fuerza de La Plata.

Javier Errecondo

Integrante del directorio y de otras empresas energéticas del grupo.