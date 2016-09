Macri participó de los actos de apertura de la cumbre del G-20

El presidente Mauricio Macri participó de los actos de apertura de la reunión de los líderes del G-20 en la ciudad de Hangzhou, en China, y el lunes disertará en las sesiones plenarias de la cumbre, que debate la adopción de políticas para fortalecer a la economía mundial y enfrentar los temas más urgentes de la agenda global.

Macri saludó al presidente de China, Xi Jinping, quien, en su carácter de mandatario anfitrión, dio la bienvenida a los líderes de todos los países miembros del foro, y posó luego junto a los demás jefes de Estado en la foto oficial de la cumbre.



El Presidente participará este lunes en el debate sobre el tema "Hacia una economía mundial más eficaz y eficiente y gobernación financiera" y pronunciará un discurso en la sesión plenaria sobre "Desarrollo inclusivo e interconectado".



Antes de asistir a la ceremonia que puso en marcha el evento, Macri visitó la sede de la multinacional china de alta tecnología, Huawei, acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y por el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.



Allí se reunió con Yafang Sun, la titular de la empresa, que planea abrir en la Argentina una unidad regional de entrenamiento y un Centro de Investigación y Desarrollo con cobertura de servicios para toda América latina.



Al hablar en la apertura de la cumbre, que se celebra en el moderno Centro Internacional de Exposiciones de Hangzhou, el mandatario chino Xi Jinping afirmó que "en los próximos dos días vamos a trabajar para ver cómo podemos ser más eficaces, más interconectados y analizar otras cuestiones que afectan a la economía global".



Remarcó que "hay muchas expectativas" respecto de los resultados de esta cumbre en momentos en que "la economía mundial se enfrenta a nuevos retos y un crecimiento bajo del comercio internacional".



"Hay que buscar una nueva senda de crecimiento. Hay que darle importancia a las políticas de corto, mediano y largo plazo. Debemos mejorar la gobernanza económica mundial", sostuvo.



"Debemos afianzar la red financiera mundial y luchar contra la corrupción. El G20 debe tomar el compromiso de no tomar nuevas medidas proteccionistas", subrayó.



Luego de la apertura comenzó la primera sesión plenaria de trabajo, en la que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, destacó la tarea que está desarrollando Macri en la Argentina desde que asumió el Gobierno a fines del año pasado.



"Las economías crecen mejor cuando todos participan de ese crecimiento. Tenemos que tomar medidas para asegurarnos que no vamos a tomar nuevas recetas proteccionistas ni populistas", afirmó Obama.



Agregó que "hay varios presidentes que están tomando medidas correctas, como en India, Indonesia o Italia", y en ese marco hizo también una referencia a Mauricio Macri, "el nuevo presidente de la Argentina", que ha tomado medidas "para rediseñar y darle nueva fuerza a su economía".



A su turno, la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, consideró que "la situación en la que estamos no es tan crítica".



"Tenemos el vaso medio lleno y medio vacío. Yo prefiero ver el vaso lleno. Que estemos aquí todos juntos es por la interconexión cada vez mayor de nuestras economías. Hay nuevos desafíos, como por ejemplo con Gran Bretaña, que decidió abrirse de la Unión Europea, y esperamos en el futuro seguir manteniendo la misma relación", señaló.



Apuntó que "hay que animar a las empresas a que inviertan en otros países", porque "la innovación ha llegado a la industria y eso requiere una nueva capacitación de los trabajadores".



Merkel advirtió que "el que no se adapte rápido a estos cambios quedará rezagado".



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que "hay un dinamismo que es lento, pero positivo en el devenir de la economía global", y aseveró que su país trabaja para tratar de consolidar "una política de crecimiento basada en el equilibrio macroeconómico".



La nómina de expositores en esta primera sesión plenaria incluyó también al presidente de Francia, Francois Hollande, quien dijo que las políticas para mitigar los efectos del calentamiento global tienen que ser "un objetivo primordial".



Alertó también que la ausencia de soluciones para un flagelo como el terrorismo tendrá repercusiones negativas para la economía.



En otro tramo de su exposición dijo que "las materias primas están bajas", lo que "perjudica a los países emergentes y hay mucha deuda que no permite renovar la tecnología", en tanto que cuestiones "como el Brexit y la inmigración" generan "más incertidumbres".



La nueva líder del Reino Unido, Theresa May, afirmó respecto del Brexit que "salir de la Unión Europea significa una oportunidad" y aseguró que su país procurará avanzar con ese proceso a través de "un tránsito suave no disrruptivo".



"Votamos salir de la Unión Europea pero sin darle la espalda a la UE", indicó.