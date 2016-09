Patricia Bullrich, sobre Gómez Centurión: “No tengo enconos contra él”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich buscó bajarle el tono a la tensión con Juan José Gómez Centurión, hoy desplazado de la Aduana por el Presidente Mauricio Macri, por la discusión en torno a los barriles de pseudoefedrina hallados en el Aeropuerto de Ezeiza. En este marco, Bulrrich dijo que no le gusta “cómo se están dando las cosas”, porque desde el Gobierno tienen que “estar todos agarrados de la mano y juntos”.

La presencia de los diez barriles trajo controversias en los funcionarios macristas. La titular de la cartera de Seguridad aseguró no saber si Gómez Centurión conocía la presencia de ellos, y explicó: “Puede ser que la información no le haya llegado, pero el director de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) me dijo que le había avisado y que él lo mandó a hablar con (Gustavo) Curatolo, responsable de la Aduana de Ezeiza”.

La funcionaria aseguró que “se investigó, y se supo que el 11 de junio de 2011 Air France había traído una carga de pseudoefedrina que iba hacia Paraguay”, pero “como la Aduana puede entrar al galpón, los notificaron”.